Критикую навіть "друзі": Китай може натиснути на РФ, щоб вона повернулася до зернової угоди, — WP

За словами журналістів, Росію критикують практично в усьому світі. Серед тих, хто критикує, є країни, які РФ вважає своїми "союзниками".

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Китай може чинити тиск на Росію, щоб вона повернулася до зернової угоди. Так, КНР є одним із головних покупців українського зерна. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на анонімного російського дипломата.

Також видання пише, що рішення має бути знайдено найближчим часом, оскільки Україні скоро буде ніде зберігати нове зерно.

Як заявив представник Китаю в ООН Ген Шуан, угоди між Україною та ООН, а також Росією та ООН мають бути ефективними.

За словами журналістів, Росію критикують практично в усьому світі за її вихід із зернової угоди. Наприклад, Єгипет, який є одним із найбільших у світі імпортерів пшениці, розкритикував РФ за вихід із зернової угоди, хоча раніше Каїр сильно поглибив свої відносини з Москвою.

Також негативно про рішення Росії висловився представник африканського Габону. На його думку, зернова ініціатива була рідкісним дипломатичним успіхом.

"Росія веде війну зі світовими запасами продовольства. Російські експортери вже виграють, тоді як мільйони людей, які не можуть дозволити собі дорожче зерно, страждають, особливо люди на Близькому Сході та в Африці. Внесімо ясність: у Росії немає жодних законних підстав припиняти свою участь у цій угоді", — сказала представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що 21 липня Білий дім назвав найімовірніший шлях вивезення українського зерна. За словами Джона Кірбі, зерно з України ймовірно експортуватиметься сухопутними шляхами. Утім, цей шлях менш ефективний порівняно з морськими маршрутами.

Також американські аналітики заявили, що Росія хоче показати, що зернова ініціатива без неї неможлива. За словами експертів, у Кремлі можуть зіпсувати відносини з країнами, які залежать від постачання зерна з України.