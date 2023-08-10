Україна розірвала важливу угоду з РФ: який договір більше недійсний

Україна в односторонньому порядку розірвала підписаний ще 1998 року договір із країною-агресором у зв'язку з докорінною зміною обставин.

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Верховна Рада України (ВРУ) на пленарному засіданні в четвер, 10 серпня, проголосувала за законопроєкт №0201 і скасувала договір із Росією про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Угоду між урядами двох країн про заохочення та взаємний захист інвестицій було підписано в листопаді 1998 року. Верховна Рада ратифікувала документ у грудні 1999 року. Договір на міжнародному рівні закріпив зобов'язання України і РФ щодо поводження з інвесторами та їхніми інвестиціями, а також механізми врегулювання суперечок, що виникають на їхній основі.

Угода передбачала, зокрема, що інвестиції, здійснені на території іншої сторони, не можуть бути експропрійовані або націоналізовані. Але Росія неодноразово порушувала ці положення після 2014 року, коли розв'язала війну проти нашої країни.

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У пояснювальній записці до законопроєкту №0201 зазначено, що Україна в односторонньому порядку розриває договір у зв'язку з докорінною зміною обставин, відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

"Застосування спеціальної процедури у зв'язку з докорінною зміною обставин дає змогу українській стороні визначити дату припинення дії Угоди згідно з міжнародними нормами залежно від положень щодо завершення дії, встановлених в Угоді", — сказано в документі.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Росія вийшла з угоди з Україною про взаємне визнання дипломів і вчених звань. Угоду між урядом РФ і Кабміном України було підписано навесні 2000 року. До цього рішення Україна розірвала з РФ угоду про співпрацю у сфері освіти в СНД.

Ще Фокус писав, що в червні 2022 року Україна скасувала дві ядерні угоди з РФ. Рішення ухвалили через повномасштабне вторгнення країни-агресора на нашу територію і необхідність забезпечити ядерну безпеку України.

Також Україна 31 січня 2023 року повідомила про вихід із двох міжурядових угод із Росією щодо співпраці у сфері повітряного транспорту та виробництва авіаційної техніки.