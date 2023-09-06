Курка — по 550 гривень за кіло: скільки коштують продукти в країнах ЄС і як там економлять (фото)

Багато українців через повномасштабну війну мігрували в різні країни Європи. Тим часом, і до війни, і зараз поширена думка, що продукти за кордоном майже так само коштують, як в Україні. Щоб перевірити це, Фокус порівняв ціни на продукти в Україні та в Німеччині, Австрії, Польщі та країнах Балтії.

Related video

Ціни на продукти харчування та кулінарію в різних країнах Європи можуть сильно відрізнятися. Тому, їдучи за кордон на тимчасове або постійне проживання, потрібно одразу врахувати всі можливі витрати. Окрім дороги, проживання, оформлення документів, витрати на харчування складатимуть значну частину бюджету. Адже звичні кожному українцю харчові продукти в Європі можуть бути дещо дорожчими, ніж удома. Про це пише Фокус у своїй новій статті"Чи справді в Польщі дешевше? Скільки коштують продукти в різних країнах Європи".

У супермаркетах Європи навряд чи вдасться знайти продукти з українськими цінами Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

Так, наприклад, у Польщі можна дешево купити молочні продукти, але от яйця та цукор — удвічі дорожчі. За словами Катерини, яка останній рік мешкає в польському Битомі, найбюджетнішими в сусідній країні вважаються магазини мережі Biedronka.

"У Biedronka продаються переважно польські продукти, також є кілька стелажів італійської продукції — макаронні вироби, соуси, консервація, піца, нарізка. Асортимент можна порівняти з нашим АТБ. Молочка, м'ясо, овочі, фрукти — все це ми купуємо в Biedronka", — каже вона.

Важливо

Міфи про ГМО: чому не потрібно боятися генетично модифікованих овочів

Дівчина розповідає, що в магазинах цієї мережі дуже часто влаштовують акції, завдяки яким продукти можна купити за низькими цінами.

"Наприклад, пачка вершкового масла коштує 5,5-6 злотих, але якщо брати 4 пачки за акцією, то кожна коштуватиме 3 злотих. І таких акцій щодня дуже багато. Самі поляки часто купують товари не за раніше заготовленим списком, а тільки те, що продається цього дня по акції, адже це дуже вигідно", — зазначає Катерина.

Супермаркет в Естонії. Фото: Наталія Мічковська Супермаркет в Естонії. Фото: Наталія Мічковська Супермаркет в Естонії. Фото: Наталія Мічковська Супермаркет в Естонії. Фото: Наталія Мічковська Супермаркет в Естонії. Фото: Наталія Мічковська

Якщо ж порівнювати ціни з українськими, то, за її словами, у Польщі однозначно дешевші яблука та молочні продукти. Наприклад, йогурт вона купує по 1,5 злотих (13,35 грн) за 500 грам. Аналогічний у київському "Ашані" коштує 45 грн.

А от за цінами на яйця, які впродовж зими в Польщі та Україні були приблизно однакові, сусідня країна нас давно обігнала — поляки за десяток яєць віддають 9 злотих за десяток (80 грн), тоді як в Україні яйця коштують від 39 грн.

Тим часом у країнах Балтії ціни трохи вищі за польські, але тримаються майже на одному рівні. Довгі роки товари в Естонії були дуже дорогими, тому багато жителів Південної Естонії регулярно їздили в прикордонні латвійські міста за покупками. Як розповіла Фокусу українка Наталя, яка зараз живе в Тарту, майже кожен естонський магазин відомий своїми "фішками" — акціями на найрізноманітніші продукти.

Якщо акції на сир можуть тривати тижнями і навіть місяцями, то знижки на овочі та фрукти — це завжди несподіванка. А ще є продукти, які в певних мережах продаються значно дешевше без жодних знижок.

Водночас в Австрії купувати продукти майже вдвічі дорожче, ніж в Україні. Наприклад, за куряче філе в австрійському супермаркеті доведеться заплатити більше вчетверо, а за помідори та картоплю — у сім. Але, як і в багатьох країнах Європи, австрійські магазини теж часто балують своїх клієнтів акціями та знижками.

Важливо

Міфи про ГМО. Як в Україні збираються контролювати виробництво генетично модифікованих продуктів

"Насамперед, це акції мереж Billa і Spar. Двічі на місяць листоноша кидає в поштові скриньки шість наліпок "-25%" — по три на тиждень. Такі наліпки отримують усі постійні клієнти мереж, а також рандомно (тобто, за вибором листоноші) — усі інші. Їх можна протягом тижня наклеїти на будь-які три продукти", — поділилася з Фокусом Юлія, яка вже понад рік живе у Відні.

До того ж майже всі продукти в Австрії поділені на звичайні та "біо". Остання категорія продуктів, як правило, коштує вдвічі дорожче. Наприклад, кілограм звичайного курячого філе коштує 15,49 євро, а біо-філе — 29,99 євро. Кіло звичайних бананів — 1,49 євро, а біо-бананів — 2,49 євро.

Найдорожчою ж країною можна назвати Німеччину. Найдорожчі продукти тут:

масло;

курячі яйця;

цукор;

сир;

огірки.

За словами мешканки Мюнхена Оксани, знижки в німецьких схожі на українські — щотижня якісь нові. так чи інакше, одна велика закупівля продуктів на тиждень сім'ї з трьох осіб може обійтися в суму близько 150-200 євро, тоді як в Україні за такий самий набір продуктів сім'я віддасть близько 1,8-2,5 тис. грн.

Раніше Фокус писав, скільки грошей витрачають на продукти українці, а скільки — жителі Євросоюзу і США.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що українським біженцям підвищать виплати в Німеччині. Йдеться про допомогу з безробіття, яку збираються перерахувати в перші дні 2024 року.