Грошей більше не буде? Чому в Польщі вирішили перевірити виплати біженцям

Українські сім'ї, які через війну виїхали до Польщі, мають право на отримання різних соціальних виплат, зокрема й на дітей. Тепер же місцева влада хоче перевірити ще раз всіх українських біженців, які користувалися пільгами в країні.

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Польська влада планує перевірити українські сім'ї на законність отримання виплат у розмірі 500 злотих (трохи більше ніж 4 тисячі гривень) на дітей (у рамках програм "500+", "Сімейний капітал опікунський"). Виплати скасують тим громадянам України, які вже виїхали з Польщі, але продовжували отримувати допомогу, повідомляє видання In-poland.com.

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Українцям у Польщі виплатять нову грошову допомогу: хто саме зможе отримати

Якщо грошову допомогу було виплачено незаконно, гроші доведеться повернути. За законом українці зобов'язані попереджати Управління соцзахисту Польщі (ZUS) про свій виїзд із країни. Якщо повернутися протягом місяця, то виплату нададуть.

Українців можуть залишити без допомоги, якщо:

їх викликали у відділення ZUS, а вони не прийшли протягом трьох днів;

у реєстрі прикордонної служби з'явилася інформація про виїзд із Польщі;

треті особи повідомили чиновникам, що громадяни України покинули Польщу.

Зазначимо, що з початку 2023 року в ZUS з'явився доступ до реєстру прикордонної служби, тож тепер соцпрацівники відстежують виїзд українців із території Польщі. Раніше вся інформація про виїзд біженця надходила в ZUS тільки через місяць.

ZUS має правило перевірити будь-якого отримувача допомоги. Повернути гроші можна протягом двох років.

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Польща призупинила виплати допомоги для тисяч українських біженців: що відомо

Нагадаємо, у березні 2023 року ЗМІ повідомляли, що в Польщі українським біженцям переплатили 2 млн злотих допомог — це близько 450 тис. доларів. Тобто деякі українці отримували допомогу навіть після свого повернення в Україну.

19 вересня ЗМІ повідомили, що Польща наступного року може скоротити обсяг допомоги, що надається біженцям з України. Прес-секретар польського уряду Пьотр Мюллер пояснив, що деякі види підтримки для українців не будуть продовжені.

Аналогічні дії щодо українських біженців планує і німецька влада. Очікується, що у 2024 році буде скорочено обсяг федеральної допомоги, яку отримують землі для інтеграції біженців на тлі зростаючої інфляції після багатьох років великих витрат.