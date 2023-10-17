Збільшити доходи бюджету та зруйнувати схеми: чи допоможе Україні польська модель оподаткування

В Україні дискутується ідея запровадження польської спрощеної системи замість існуючої зараз. З одного боку, це має допомогти збільшити податкові надходження до бюджету, з іншого — припинити практику неправомірного використання "спрощенки" середнім бізнесом. Проте таке нововведення може призвести до ще більшої тінізації економіки, застерігають опитані Фокусом експерти.

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Запровадження польської моделі оподаткування ФОПів в Україні теоретично могло б допомогти поповнити державну скарбницю, адже воно означає збільшення ставок податків для певних видів бізнесів, зокрема — для ІТ. Про це пише Фокус у новій статті "Бізнес без єдиного податку? Як і чому в Україні хочуть запровадити польську модель оподаткування".

Якщо в Україні айтішники сплачують єдиний податок до 5%, то в Польщі доходи IT-спеціалістів оподатковуються за ставкою від 8%, розповіла Фокусу виконавчий директор Спілки Українських підприємців (СУП) Катерина Глазкова. "Перейнявши польський підхід до оподаткування і збільшивши оподаткування доходів ІТ-спеціалістів, ми можемо досягти протилежного ефекту — не лише велика частка ІТ-сфери, але весь ринок послуг, який був на спрощенці, може перейти в тінь", — застерегла Глазкова і додала: запровадження нижчих, ніж в Україні, податків з реалізації товарів не забезпечить потрібних надходжень до бюджету.

Запровадження польської моделі оподаткування ФОПів може призвести до переходу ІТ-фахівців у тінь

"[Спрощенці] — це не та категорія, яка наповнює бюджет. Якщо ви хочете поповнити бюджет, то маєте переглядати зовсім інші податки, а не єдиний податок", — переконаний керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

Погіршення умов для ведення ІТ бізнесу не можна виправдати боротьбою з використанням ФОПів середнім бізнесом для мінімізації платежів, каже Фокусу Володимир Дубровський, старший економіст CASE-Ukraine.

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"За нашими даними, масштаби цих зловживань перебільшені. Наприклад, кажуть, що ухиляються від сплати ПДФО і ЄСВ, видаючи найманих працівників за ФОПів. Таке явище є. До війни це було 43 тисячі з більш ніж 500 тисяч тих, хто використовував ІІІ групу", — зауважив Дубровський.

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Щоб попередити зловживання, у CASE Ukraine пропонують прискіпливіше перевіряти конкретні фірми-порушники, а не змінювати правила гри для всіх. "Якщо ці масштаби не надто великі, то не треба боротися саме з ними, бо є фіскально більш виправдані види боротьби з ухиленням від сплати податків. Той таки Данило Гетьманцев (голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики) і ТСК успішно займаються боротьбою зі зловживаннями у сфері підакцизних товарів. Ми його підтримуємо", — додав він.

Інший бізнес-контекст: чи "приживеться" в Україні польська модель

Для того, щоб польська модель працювала в Україні, потрібні відповідні умови. "Не можна порівнювати економіку Польщі та України. У Польщі підприємцю можна взяти гроші прозоро, просто, швидко під 5 — 7% річних. Чи так у нас в Україні? У Польщі купівельна спроможність населення прирівнюється якщо не до німецької, то сильно ближче до того", — зауважив Фокусу голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь і додав: чому б не запровадити в Україні грузинську модель? Згідно з нею, якщо річний виторг бізнесу не перевищує 500 000 ларі (~$185 000), фіскальне навантаження становить лише 1%.

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"Польща як країна з доволі сильною міжнародною позицією, сприятливим економічним середовищем та лояльною системою оподаткування, яка справедливо вважається однією з найоптимальніших на теренах Європейського Союзу, може бути прикладом для наслідування", — зазначає Глазкова. Проте, на її думку, до дискусії стосовно модифікації вітчизняної спрощеної системи оподаткування варто повернутися після закінчення дії воєнного стану.

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"Але навіть тоді не варто "сліпо" запозичувати модель іншої країни без урахування національного політичного, економічного та соціального контексту. Також варто спочатку ініціювати публічну дискусію щодо цього питання, в першу чергу – із бізнесом як платниками податків. І в межах такої дискусії дотичним органам влади варто презентувати конкретний перелік видів економічної діяльності, які пропонуватиметься оподатковувати за тими чи тими ставками податку в межах нової версії спрощеної системи оподаткування", — наголосили в СУП.

У разі проведення такої податкової реформи, можливе підвищення податків для деяких видів бізнесу в Україні

Підвищення податків для певних видів бізнесу може призвести до втрати Україною конкурентних переваг перед сусідом, переконаний Несходовський. "Враховуючи нижчі ставки за кредитами, державну підтримку на початкових етапах, більш прозору систему регулювання, суди, які ухвалюють рішення відповідно до чинного законодавства, а не інших факторів [у Польщі] — одна-єдина перевага українського підприємства – нижчий рівень оподаткування", — прокоментував він Фокусу.

Найнижчі ставки податків в Польщі - 2% - для фермерів. Фото: slavdelo.dn.ua

Разом з тим, опитані Фокусом експерти звертають увагу на те, що в Польщі оподаткування малого бізнесу супроводжується жорсткою податковою дисципліною і переслідуванням за зловживання з боку підприємців. Це значно ускладнює використання цієї системи середнім та великим бізнесом для ухилення від сплати податків.

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Нагадаємо, у 2024-му уряд планує двічі підвищити мінімальну зарплату, тож розмір ЄСВ, що становить 22% від мінімальної заробітної плати для всіх груп фізосіб-підприємців, також зміниться в два етапи. Так, з січня по червень бізнес платитиме 1 562 грн за місяць, а з липня по грудень — 1 760 грн за місяць.

Також Фокус писав, що в кінці літа Державна служба з праці оголосила про відновлення перевірок підприємств для боротьби з тіньовою зайнятістю. У разі виявлення порушень штраф становить 10 мінімальних зарплат за одного нелегально працюючого громадянина або 67 тисяч гривень.