Банки точно заблокують: Нацбанк розширив причини для відмови у валютних операціях

У Нацбанку вважають, що зміни дадуть змогу вдосконалити порядок здійснення уповноваженими установами проведення аналізу та перевірки інформації про валютні операції.

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Національний банк України (НБУ) оновив правила, згідно з якими українські банки можуть визнати валютну операцію підозрілою і заблокувати її. Зміни торкнуться експортно-орієнтованого бізнесу. Про це йдеться в постанові регулятора.

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Так, Нацбанк змінив правила здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів про валютні операції. Згідно з новими правилами, відтепер ознакою підозрілих фінансових операцій є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, якщо вони передбачають збільшення строків поставки товарів контрагентом-нерезидентом. Також НБУ визначив ще дві ознаки:

перевищення граничних строків за розрахунками за експортно-імпортними операціями на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу);

фіксація за рік неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

Крім того, залишаються чинними такі чинники, як:

порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями товарів;

створення заплутаних або штучних умов здійснення платежів;

наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

Тим часом звичайні українці теж можуть потрапити під обмеження банківської системи, про що Фокус докладно розповідав у своїй статті:"Проведення платежу неможливе. Чи має право банк відмовляти громадянам у послугах". Наприклад, як пояснили експерти, у банку є законне право заблокувати або відмовити в здійсненні платежу

"Чи пов'язано це з фінмоніторингом або певними вимогами до ідентифікації? Це пов'язано з виконанням банком вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема, і з вимогами щодо ідентифікації та верифікації клієнтів. Відповідно до закону, клієнт — будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу", — пояснили в ОТП Банку.

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Раніше Фокус з'ясовував, чи доводиться українцям платити борги за померлих близьких родичів. Також нагадаємо, що в травні поточного року українським банкам дозволили блокувати гроші клієнтів, якщо у них є відповідний запит від виконавчої служби