Рейтинг найкращих роботодавців 2023: як працює харчова промисловість і скільки там платять

Якщо загалом українська промисловість серйозно просіла в перші місяці війни, то харчовикам навпаки — вдавалося зберегти обсяги виробництва і поліпшити результати після того, як ситуація на фронті стабілізувалася. Крім того, на ринку відкриваються вакансії, а зарплати в галузі зростають.

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Українській економіці повномасштабне вторгнення ЗС РФ завдало численних втрат. Однак харчова промисловість продовжує демонструвати найбільшу стійкість до викликів війни. Так, наприклад, виробництво харчових продуктів збільшується з березня поточного року. Про це йдеться в новому рейтингу Фокуса"Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023".

Війну не помічають: як змінюється харчова галузь і що зараз відбувається

За даними Державної служби статистики, промислове виробництво в Україні в першій половині 2023 року знизилося на 2,9%, але виробництво в переробній промисловості за цей самий період часу збільшилося на понад 3%. При цьому, як зазначають у відомстві, харчова промисловість продемонструвала зростання на 12,1%.

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Також зазначається, що Україна активно експортувала готові продукти. Так, у період із січня по жовтень 2023 року експорт зріс майже на 30% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, склавши 2,6 мільярда доларів. Незважаючи на еміграцію частини українців за кордон, збільшився й обсяг імпорту в країну харчових продуктів. Щодо зарплат, то в цій галузі в середньому працівники отримують щомісячний оклад у розмірі 14-28 тис грн.

Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2023 року

Nestle. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Nestle — одна з найбільших компаній світу, що займається виробництвом харчових продуктів і напоїв, відмовилася від капітальних інвестицій у РФ. За оцінками, у компанії станом на 2022 рік було працевлаштовано 5,8 тисячі працівників. Також компанія продовжує опікуватися глобальною ініціативою "Nestlé Needs YOUth", у межах якої проводить стажування та практики для молоді з перспективою працевлаштування. Ця програма діє навіть під час війни і до 2025 року компанія планує взяти на роботу та стажування 630 молодих українців.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Nestle — одна з найбільших компаній світу, що займається виробництвом харчових продуктів і напоїв, відмовилася від капітальних інвестицій у РФ. За оцінками, у компанії станом на 2022 рік було працевлаштовано 5,8 тисячі працівників. Також компанія продовжує опікуватися глобальною ініціативою "Nestlé Needs YOUth", у межах якої проводить стажування та практики для молоді з перспективою працевлаштування. Ця програма діє навіть під час війни і до 2025 року компанія планує взяти на роботу та стажування 630 молодих українців. IDS Ukraine — найбільший національний виробник бутильованої питної води. Компанія відома своїми мінеральними водами, назви яких знають усі українці: "Моршинська" та "Миргородська". Незважаючи на війну, IDS зберегла колектив і зарплати, зараз у групі працює близько 3 тисяч осіб. А працівники, які пішли на службу в ЗСУ, продовжують отримувати від компанії середню зарплату при тому, що держава вже скасувала цю вимогу.

— найбільший національний виробник бутильованої питної води. Компанія відома своїми мінеральними водами, назви яких знають усі українці: "Моршинська" та "Миргородська". Незважаючи на війну, IDS зберегла колектив і зарплати, зараз у групі працює близько 3 тисяч осіб. А працівники, які пішли на службу в ЗСУ, продовжують отримувати від компанії середню зарплату при тому, що держава вже скасувала цю вимогу. Кока Кола Беверіджиз Україна. Станом на зараз на підприємстві в Україні працевлаштовано понад 1,1 тис. співробітників. А наприкінці грудня 2023 року, згідно з даними сайту з пошуку роботи, компанія відкрила 17 вакансій. Кандидати, у разі працевлаштування кадри отримують від роботодавця стабільну зарплату і систему бонусів, зручний графік і соціальний пакет.

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Різдво без делікатесів. Як подорожчають продукти перед Новим роком та чи буде потім дешевше

Нагадаємо, 27 грудня перший заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що буде з цінами на харчові продукти у 2024 році. Так, за його словами, вартість вітчизняної продукції сильно не зміниться, на відміну від імпортних продуктів. Також Фокус пояснював, чому в Україні можуть відтермінувати виплату пенсій і зарплат наступного року.