У Раді планують допомогти ветеранам війни: як саме готові підтримувати та чи реалістична ідея

Група депутатів зареєструвала законопроєкт, покликаний створити сприятливі умови для розвитку ветеранського бізнесу та реінтеграції ветеранів. Проте хороша мета, покладена в основу ініціативи, на практиці може мати дискримінаційний характер, кажуть опитані Фокусом експерти.

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Законопроєкт №10258, зареєстрований у листопаді минулого року, згідно з пояснювальною запискою, націлений на "створення сприятливих умов для започаткування та розвитку ветеранського підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності, вирішення проблем реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя та сприяння сталому розвитку України в цілому". Як зазначають автори ініціативи, ветеранський бізнес – дуже ефективний інструмент підтримки економіки держави в цілому. Вони наводять приклад США, де функціонує понад 2 млн ветеранських підприємств, які дають близько 5% від ВВП. Разом з тим, це може допомогти вирішити проблему безробіття.

"Нас об’єктивно очікує поява значної кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким може бути складно влаштуватися на роботу і які більш комфортно почуватимуть себе в оточенні тих, хто розуміє їх максимально глибоко (ветеран допомагає ветерану/працевлаштовує ветерана). Для таких осіб робота/участь в бізнесі побратимів може стати справжнім виходом зі складних соціально-економічних обставин та допомогти у ментальному відновленні", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Ініціатива допоможе вирішити проблему працевлаштування демобілізованих солдатів

Разом з тим, депутати наголошують, що ветеранський бізнес здатний зацікавити як внутрішніх, так й іноземних інвесторів, а експорт їх товарів "може започаткувати нову епоху світових брендів від українських героїв".

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"Ветеранське підприємництво може суттєво посилити розвиток оборонного сектору нашої держави та його представлення на світових ринках торгівлі зброєю. Це стане важливим поштовхом для розбудови всього українського ВПК", — сказано в документі.

Зокрема, законопроєкт № 10258:

передбачає порядок набуття суб'єктом підприємництва статусу ветеранського та його втрату;

запроваджує облік відомостей щодо суб’єктів ветеранського підприємництва в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

встановлює види та форми державної підтримки ветеранського підприємництва;

встановлює засади міжнародного співробітництва у сфері ветеранського підприємництва.

Законопроєкт пропонує надавати ветеранському бізнесу спецквоти та дозволи для спрощення експорту

Депутати пропонують запровадити податкові механізми стимулювання ветеранського підприємництва, надання ветеранському бізнесу спецквот й дозволів, які спростять торгівлю за кордоном тощо.

Відсутність конкуренції та дискримінація: що не так з ініціативою допомоги ветеранам

"Запропонований законопроект є рамковим. Він не містить жодних конкретних заходів щодо підтримки ветеранського бізнесу. Так, він передбачає підтримку ветеранського бізнесу через податкові пільги. Проте які саме податкові пільги — нічого не сказано. Згадується про надання кредитів під пільгові відсотки, про компенсацією державою відсотків та про поручительство з боку держави за підприємців. Проте жодної конкретики", — каже Фокусу кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Він звертає увагу на проголошення гарантування прав таких суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду та контролю. "Виходить, що права інших підприємців держава не гарантує. Це взагалі суперечить чинному законодавству та носить дискримінаційний характер", — обурюється експерт.

Ініціатива носить дискримінаційний характер щодо інших підприємців, певен економіст Фото: pexels.com

Хмелевський також зазначив, що згідно з ініціативою, ветеранським підприємствам буде надано пріоритет в постачанні продукції та послуг для державних та регіональних потреб. Це, на його думку, суперечить рівним умовам для всіх учасників та ідеї відбору кращих пропозицій, а також може сприяти зловживанням та корупції.

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"Загалом законопроєкт порушує рівні можливості в конкурентній боротьбі для різних підприємців. Чому ветеранські підприємства мають державну підтримку, а інші ні? Чому дозвільні процедури спрощують лише для ветеранських підприємств, а не для всіх? Чому держава сприяє просуванню на зовнішніх ринках лише товарів ветеранських підприємств, а не всіх? ", — ставить питання експерт.

Держава не повинна підтримувати один вид бізнесу — підприємці мають конкурувати на рівних, каже фахівець

На його думку, цей законопроєкт має за мету прозвітувати про підтримку державою ветеранів. "Це лише декларація, яка не забезпечує ніякої реальної підтримки ветеранам. Влада повинна підтримувати ветеранів. Але це має бути соціальна підтримка, яка має включати грошові виплати, пенсії, пільги на комунальні послуги, безкоштовне лікування, виділення житла тощо. Але така підтримка не повинна стосуватися бізнесу. Підприємці повинні конкурувати на рівних умовах", — резюмував економіст.

Нагадаємо, за підсумками 15 хвилі подачі заяв на гранти у межах програми "Власна справа" визначено 66 переможців. Ветерани та члени родин учасників бойових дій отримують до 100 мільйонів гривень від держави на старт або розвиток свого бізнесу.

Також Фокус писав, що в уряді мають намір реформувати спрощену систему оподаткування. Очікується, що в Україні впровадять польську модель оподаткування ФОП, яка передбачає диференційовану систему з різними ставками податків — від 2 до 20%.