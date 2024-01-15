На україно-румунському кордоні заблоковано ще один КПП, — ДПСУ (карта)

За інформацією прикордонників, фермери продовжують вимагати збільшення субсидій для кращої конкуренції з українською агропродукцією.

Related video

Акція протесту румунських фермерів проти українських вантажівок поширилася на ще один пункт пропуску на україно-румунському кордоні — "Верхній Віков (Вікову-де-Сус) — Красноїльськ". Про це 15 січня повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) в офіційному телеграм-каналі.

Прикордонники зазначають, що рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет — Порубне" з 12:00 15 січня залишається заблокованим.

Фото: Google Maps

Проте всі види транспорту, крім вантажівок, а також пішоходи оформлюються на в'їзд і виїзд на обох пунктах у звичайному порядку.

Черг на виїзд із України через КПП "Порубне — Сірет", за даними Західного регіонального управління ДПСУ станом на 15:00 15 січня, не спостерігається. Водночас, за даними "єЧерга", у напрямку України на перетин кордону на цьому пункті очікують 629 автомобілей.

Даних щодо КПП "Верхній Віков — Красноїльськ" немає.

Блокада україно-румунського кордону — що відомо

Нагадаємо, 13 січня на території Румунії фермери почали обмежувати рух українських вантажних транспортних засобів через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне — Сірет". Фермери вимагали збільшення субсидій, щоб була можливість конкурувати з українською продукцією.

За кілька годин того самого дня в ДПСУ повідомили, що блокаду кордону України та Румунії завершено, тобто тривала вона менше ніж добу. Пропуск транспортних засобів і пішоходів здійснювався у звичайному режимі.

Однак наступного дня, 14 січня, активності з боку румунських фермерів поновилися. Приблизно о 14:00 представники прикордонної поліції Румунії повідомили українській стороні про те, що блокада відновилася. Скільки вона триватиме, було невідомо.

Важливо

Блокада на румунському кордоні: з'явилося відео з пункту пропуску "Сірет"

Нагадаємо, що 3 січня прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір умовляти польських перевізників "не застосовувати блокаду як засіб захисту своїх інтересів".