НБУ змінює правила: як банки працюватимуть із кредитними боржниками

Банки, фінансові компанії та кредитні спілки звітуватимуть перед Національним банком уже з 1 липня 2024 року.

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Національний банк України (НБУ) затвердив правила, за якими учасники фінансового ринку звітуватимуть про наявність активних операцій серед кредитних боржників. Про це йдеться на сайті НБУ.

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Зазначається, що правила для того, щоб здійснювати нагляд за діяльністю учасників фінансового ринку та оцінювати ефективність управління кредитними ризиками.

Так, у правилах сказано, що звітність до Національного банку про активні операції мають подавати:

банки України;

фінансові компанії, які мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, а саме: надання коштів і банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;

кредитні спілки.

Йдеться про звітність про активні операції боржника, якщо загальна сума зобов'язань (сукупний обсяг боргу) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті). Така звітність подається до моменту, поки у боржника є фінансові зобов'язання.

Водночас від українських банків, фінансових установ і кредитних спілок регулятор вправі вимагати звітність про активні операції в такі строки:

З 1 липня 2024 року, — інформацію про операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4-6 частини першої статті 4 закону про фінансові послуги, а також інформацію про боржників та осіб, пов'язаних з боржниками і такими операціями;

З 1 жовтня 2024 року — інформацію в повному обсязі.

Як зазначили у пресслужбі НБУ, щоб забезпечити комфортний перехід переходу учасників ринку до виконання нових вимог, Національний банк певний час не застосовуватиме заходи впливу за порушення зазначених правил. Наприклад:

до банків — на звітні дати 1 липня, 1 серпня та 1 вересня 2024 року;

до фінансових компаній — на кожну звітну дату в період з 1 липня до 1 грудня 2024 року;

до кредитних спілок — на кожну звітну дату в період з 1 липня 2024 року до 1 червня 2025 року.

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