Ще більше свого газу: в Україні відкрили нову свердловину на 250 тис. кубометрів на добу

За інформацією НАК "Нафтогаз", це вже десята свердловина на родовищі, яка показує такий високий результат.

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У перші дні 2024 року компанія "Укргазвидобування", яка є дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз", запустила в роботу високодебітну розвідувальну свердловину. Її потужність становить 250 тисяч кубометрів газу на добу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

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У компанії кажуть, що це вже десята за рахунком свердловина, з якої вдається видобувати такі високі обсяги газу. Перед запуском видобутку на родовищі провели 3D-сейсмічні дослідження, щоб визначитися з оптимальними точками для буріння. Повідомляється також, що проєктна глибина свердловини становить 3 950 метрів.

"Десять розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цьогоріч ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", — розповів виконувач обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачов.

За підсумками 2023 року "Укргазвидобуванню" вдалося збільшити добовий дебіт на 11%. Ба більше, компанія досягла найбільшого добового дебіту з квітня 2019 року.

Видобуток газу в Україні: деталі

У 2023 році в Україні видобули понад 1 мільярд кубометрів газу. За інформацією компанії "Нафтогаз", ресурс видобували на нових свердловинах. У "Нафтогазі" запевняють, що це найкращий результат річного видобутку з нових свердловин із 2002 року.

Загалом же, за підсумками минулого року, зусиллями фахівців компанії "Укргазвидобування", в експлуатацію було введено 86 нових свердловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів на добу.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україні під силу самостійно забезпечувати себе природним газом з 2024 року. Але все залежатиме від зовнішніх чинників, у т.ч. розвитку економіки країни загалом.

"Важливо розуміти, що наше споживання різко скоротилося. Багато чого залежатиме від того, як розвиватиметься галузь і економіка. Сьогодні є зростання виробництва, потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", — розповів міністр.

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Нагадаємо, нещодавно Фокус розповідав, скільки запасів газу залишилося в українських газосховищах і чи вистачить їх до кінця опалювального сезону. Також зазначимо, що наприкінці 2024 року Україна має припинити транзит російського газу своєю ГТС до Європи.