Борги за світло: через яку суму українцям можуть відключити електроенергію

За словами заступника міністра енергетики Світлани Гринчук, постачальники спершу зобов'язані попереджати боржників про існуючі несплати і що їм можуть відключити світло.

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Ще наприкінці грудня 2023 року український уряд скасував мораторій, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ. Завдяки мораторію житлово-комунальні послуги заборонялося відключати навіть тим українським споживачам, які накопичували борги. Нова постанова Кабміну повернула покарання за заборгованість і тепер споживачам, які не платять, наприклад, за світло, можуть відключити електрику. Однак, як пояснила в ефірі телемарафону 31 січня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, постачальники, найімовірніше, не відключатимуть електроенергію тим споживачам, у яких борг нижчий за половину прожиткового мінімуму, — 1 514 гривень.

За її словами, в українському законодавстві взагалі не визначено мінімальної суми боргу, за якої українцям загрожують відключення електропостачання.

"Однак, згідно з ринковими умовами, підключення повторне відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума є меншою за половину прожиткового мінімуму, тобто, 1 514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу — оплачує також і підключення. Тому логічно, що компанії не будуть відключати, ймовірно, світло тим споживачам, у кого ця сума заборгованості менша", — сказала вона.

Гринчук зазначила, що постачальників електроенергії зобов'язали спершу попереджати боржників про наявні несплати і що їм можуть відключити світло, якщо борг не буде погашено.

"Це протягом десяти днів будуть вестися консультації щодо того, чи готовий споживач одразу сплатити борг. Також є можливість укласти додатковий договір щодо реструктуризації боргу, тобто, визначити графіки погашення та суми", — підкреслила Світлана Гринчук.

Тарифи на електроенергію 2024

29 січня народний депутат із комітету з питань енергетики Верховної Ради Сергій Нагорняк заявив, що до вересня 204 року чиновники підвищать тарифи на електропостачання для населення. За його попередніми даними, світло для побутових споживачів подорожчає до 6 6 грн/кВт-год.

Депутат сказав, що переглянути тарифи у відповідь на пропозицію американських партнерів, які чекають від українського уряду низки реформ для збереження фінансової та військової підтримки.

Утім, уже 30 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що вартість світла не підніматимуть. Також він запевнив, що уряд і надалі підтримуватиме малозабезпечені родини — кошти на це є.

Тим часом у компанії ДТЕК попередили споживачів про те, що відключатимуть від елекро- і газопостачання тих, у кого є борги перед комунальниками. А щоб отримати компенсацію, готові звертатися до суду і примусово стягувати необхідні кошти.