Польща планує розглянути заборону продуктів харчування з РФ і Білорусі, — Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що проблема надлишкової пропозиції та "нерівної конкуренції" пов'язана не тільки з торгівлею з Україною, а й імпортом агропродукції з Росії та Білорусі.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 29 лютого, що його уряд проаналізує результати рішення Латвії щодо заборони імпорту російських продуктів харчування. Про це повідомляє Bloomberg.

Як уточнив Туск, Варшава не виключає можливості вжиття аналогічних заходів. Прем'єр зауважив, що він хоче обговорити це питання з польськими фермерами, які протестують. Водночас керівник уряду вважає, що проблема надлишкової пропозиції та "нерівної конкуренції" пов'язана не тільки з торгівлею з Україною, а й імпортом агропродукції з Росії та Білорусі.

Таке рішення, як пише агентство, Туск ухвалив після зустрічі зі своєю латвійською колегою Евікою Сіліною. Обидва прем'єри домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати лідерів Євросоюзу вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу. За його словами, для нього важлива думка латвійської очільниці уряду в контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні парламенту Латвії.

"Я хочу, щоб усі це зрозуміли: надлишок зерна і продуктів у Польщі та Європі й нерівна конкуренція є не тільки проблемою імпорту зерна і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок у Європі та Польщі дестабілізується через продукти, які напливають із Росії та Білорусі, тому треба вжити всіх можливих кроків. І я дякую Евіці, що ми в Брюсселі разом переконуватимемо європейські інституції дуже серйозно зайнятися безпечними для наших країн нормативними актами щодо імпорту зерна та продовольства зі східних напрямків", — наголосив Туск.

Раніше, 22 лютого, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії. Країна неодноразово закликала Європейський Союз зробити той самий крок, оскільки всю російську сільськогосподарську продукцію можна замінити українськими товарами.

Що говорив Туск раніше

Польський прем'єр наполягав, що Польща хоче допомогти Україні, але водночас прагне стабілізувати ситуацію на ринках і захистити своїх фермерів.

Раніше, 28 лютого, Дональд Туск заявив, що Польща може повністю закрити кордон з Україною, але цей захід тимчасовий.

"Не секрет, що ми ведемо з українською стороною діалог про тимчасове закриття кордону, повне закриття товарообміну. Про це я також буду говорити з польськими фермерами. Але це було б тимчасове рішення, адже воно теж б'є по Польщі", — наголосив він.

Глава польського уряду підкреслив, що у Польщі позитивне сальдо в торгівлі з Україною.

"Польща набагато більше продає в Україну, ніж отримує з України", — підкреслив Туск, додаючи, що різні групи мають різні інтереси.

Протести фермерів у Польщі

Польські фермери, учасники так званого "зіркового маршу" до столиці країни, у вівторок, 27 лютого, вийшли на масштабний протест проти політики ЄС та імпорту агропродукції з України. Вони вимагають від польського уряду обмеження імпорту української агропродукції та виходу Польщі з European Green Deal, що накладає на них низку обмежень.

У п'ятницю, 23 лютого, на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили люки в українських зерновозах, які везли ріпак. Вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбурга.

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