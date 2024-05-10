Деяким українцям збільшать субсидію на світло в 5 разів: хто отримає підвищені виплати

За даними Кабміну, звертатися за перерахунком субсидій додатково не потрібно, його автоматично проведе Пенсійний фонд.

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Уряд вніс зміни до процедури виплати субсидій на житло з огляду на енергетичну кризу в місті Харкові та інших населених пунктах Харківської області. Про це повідомляють у постанові Кабміну від 8 травня 2024 р. № 521.

Згідно з ухваленим рішенням, для мешканців, які фактично проживають у Харківській області, розмір пільги або субсидії на оплату послуг з електропостачання протягом неопалюваного сезону 2024 року (з 1 травня 2024 року до 30 вересня 2024 року) розраховують на основі соціальних нормативів з урахуванням коефіцієнта збільшення в 5 разів.

У неопалювальному сезоні 2024 року субсидію на електроенергію надаватимуть за умови наявності договору між постачальником і споживачем, незалежно від того, чи надають послугу фактично, чи ні, з причин, що не залежать від споживача або постачальника.

У міністерстві пояснили, що звертатися за перерахунком субсидій додатково не потрібно, його автоматично проведе Пенсійний фонд. Зараз у Харківській області субсидії отримують 35,7 тисячі осіб.

"Потреба в тому, щоб збільшити субсидію на неопалювальний сезон на електрику для Харківської області, була зумовлена тим, що сьогодні, на жаль, ми бачимо величезну кількість обстрілів, які руйнують, зокрема, енергетичну інфраструктуру Харківщини, і переважна більшість мешканців вимушена як джерела електроенергії обирати більш дорогі ресурси, зокрема дизельне пальне", — пояснила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку. Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.

Також нагадаємо, що в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть спеціальну субсидію на оренду житла. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди житла в регіонах, куди перемістилися громадяни.