Пенсіонери можуть отримати надбавки до виплат: кому заплатять більше

Пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати від міжнародних організацій, а також на доплати за віком.

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Найближчим часом виплати збільшаться для пенсіонерів, які протягом місяця відзначать 70, 75 або 80 років. Також деяким пенсіонерам потрібно буде пройти процедуру ідентифікації, щоб продовжити отримувати виплати. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсіонерам, які мають право на вікову надбавку, не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду України для її отримання.

Розмір вікової надбавки залежить від віку:

від 70 років і до досягнення 75-річного віку — до 300 гривень;

від 75 років і до досягнення 80-річного віку — до 456 гривень;

від 80 років і більше — до 570 гривень.

Розмір їхніх пенсій не повинен перевищувати 10 340,35 гривень. Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, можуть пройти перевірку в жовтні будь-яким зручним для них способом, щоб продовжити отримувати виплати.

Пенсіонери можуть отримати надбавки від ООН

Деякі пенсіонери також можуть розраховувати на додаткові виплати від міжнародних організацій. Раніше повідомлялося, що такі виплати триватимуть до червня, але згодом стало відомо, що їх продовжено до кінця 2024 року. Додаткова фінансова допомога буде надана тим, хто відповідає трьом критеріям:

офіційна пенсія має бути меншою ніж 3 250 гривень; людина пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримувала інших виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для ВПО; пенсіонер проживає на прифронтових територіях (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області).

Заявку на додаткову виплату можна подати через платформу "еДопомога", однак Пенсійний фонд повідомляє, що допомога нараховується автоматично. Раніше сума доплати визначалася як різниця між 3 000 гривень і розміром пенсії, але не могла бути меншою за 100 гривень. Уряд збільшив максимальний розмір пенсій для участі в програмі допомоги від ООН до 3 250 гривень.

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2361 гривня, однак фактичний прожитковий мінімум становить 7200 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Однак особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.