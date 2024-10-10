Пенсионеры могут получить надбавки к выплатам: кому заплатят больше

Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от международных организаций, а также на доплаты по возрасту.

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В ближайшее время выплаты увеличатся для пенсионеров, которые в течение месяца отметят 70, 75 или 80 лет. Также некоторым пенсионерам потребуется пройти процедуру идентификации, чтобы продолжить получать выплаты. Об этом сообщает ПФУ.

Пенсионерам, имеющим право на возрастную надбавку, не требуется дополнительно обращаться в Пенсионный фонд Украины для ее получения.

Размер возрастной надбавки зависит от возраста:

от 70 лет и до достижения 75-летнего возраста – до 300 гривен;

от 75 лет и до достижения 80-летнего возраста – до 456 гривен;

от 80 лет и более – до 570 гривен.

Размер их пенсий не должен превышать 10 340,35 гривен. Пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года и не прошедшие физическую идентификацию до 31 марта 2024 года, могут пройти проверку в октябре любым удобным для них способом, чтобы продолжить получать выплаты.

Пенсионеры могут получить надбавки от ООН

Некоторые пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные выплаты от международных организаций. Ранее сообщалось, что такие выплаты продлятся до июня, но впоследствии стало известно, что они продлены до конца 2024 года. Дополнительная финансовая помощь будет предоставлена тем, кто соответствует трем критериям:

официальная пенсия должна быть меньше чем 3 250 гривен; человек пенсионного возраста с 1 марта 2023 года не получал других выплат от международных организаций или помощи на проживание для ВПЛ; пенсионер проживает на прифронтовых территориях (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области).

Заявку на дополнительную выплату можно подать через платформу "еДопомога", однако Пенсионный фонд сообщает, что помощь начисляется автоматически. Ранее сумма доплаты определялась как разница между 3 000 гривен и размером пенсии, но не могла быть меньше 100 гривен. Правительство увеличило максимальный размер пенсий для участия в программе помощи от ООН до 3 250 гривен.

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2361 гривну, однако фактический прожиточный минимум составляет 7200 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.