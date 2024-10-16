В Україні змінилися розміри пенсій: хто отримує понад 10 тисяч гривень

Майже кожен другий пенсіонер в Україні щомісяця отримує менше 100 доларів.

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На 1 жовтня в Україні налічується 10,34 мільйона пенсіонерів. Близько 25% з них отримують пенсію в розмірі близько 2 760 грн (приблизно 66 доларів за поточним курсом). Найвищі пенсії отримують пенсіонери Києва, а найнижчі — у західних областях країни. Про це йдеться в даних Опендатабот.

10,34 мільйона пенсіонерів отримують державні виплати. Водночас майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — це 2,8 мільйона осіб в Україні. Середній розмір виплат пенсіонерам, які працюють, становить близько 6 257 гривень. Для порівняння, середня пенсія по країні — 5 851 гривня (приблизно 141 долар).

Пенсії в Україні

У 43% пенсіонерів в Україні пенсії становлять менше 100 доларів. Більше половини з них отримують лише 66 доларів (2 760 грн) на місяць. Близько 25,6% пенсіонерів, а це 2,64 мільйона осіб, отримують виплати в діапазоні від 5 000 до 10 000 грн. Середній розмір пенсії в цій групі становить 6 860 грн, що еквівалентно 165 доларам.

18,6% пенсіонерів, що становить 1,92 мільйона осіб, отримують пенсії в діапазоні від 4 000 до 5 000 грн, із середньою виплатою 4 414 грн (близько 100 доларів). Лише 12,7%, або 1,31 мільйона пенсіонерів, отримують понад 10 000 грн. Середня пенсія в цій категорії становить 15 354 грн, що еквівалентно приблизно 370 доларам.

Пенсії в Україні

Нагадуємо, 15 жовтня Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області перерахувало вісім випадків, за яких можуть припинити виплату пенсії. Крім того, у відомстві назвали категорії українців, які мають право на підвищену пенсію в розмірі мінімуму 8 тис. грн.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.