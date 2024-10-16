В Украине изменились размеры пенсий: кто получает более 10 тысяч гривен

Почти каждый второй пенсионер в Украине ежемесячно получает менее 100 долларов.

Related video

На 1 октября в Украине насчитывается 10,34 миллиона пенсионеров. Около 25% из них получают пенсию в размере около 2 760 грн (примерно 66 долларов по текущему курсу). Самые высокие пенсии получают пенсионеры Киева, а самые низкие — в западных областях страны. Об этом говорится в данных Опендатабот.

10,34 миллиона пенсионеров получают государственные выплаты. При этом почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать — это 2,8 миллиона человек в Украине. Средний размер выплат работающим пенсионерам составляет около 6 257 гривен. Для сравнения, средняя пенсия по стране — 5 851 гривна (примерно 141 доллар).

Пенсии в Украине

У 43% пенсионеров в Украине пенсии составляют менее 100 долларов. Более половины из них получают всего 66 долларов (2 760 грн) в месяц. Около 25,6% пенсионеров, а это 2,64 миллиона человек, получают выплаты в диапазоне от 5 000 до 10 000 грн. Средний размер пенсии в этой группе составляет 6 860 грн, что эквивалентно 165 долларам.

18,6% пенсионеров, что составляет 1,92 миллиона человек, получают пенсии в диапазоне от 4 000 до 5 000 грн, со средней выплатой 4 414 грн (около 100 долларов). Лишь 12,7%, или 1,31 миллиона пенсионеров, получают более 10 000 грн. Средняя пенсия в этой категории составляет 15 354 грн, что эквивалентно примерно 370 долларам.

Пенсии в Украине

Напоминаем, 15 октября Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области перечислило восемь случаев, при которых могут прекратить выплату пенсии. Кроме того, в ведомстве назвали категории украинцев, которые имеют право на повышенную пенсию в размере минимума 8 тыс. грн.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.