"Хочете підвищення для себе зарплат під час війни? Цього не буде", — нардеп "Слуги народу"

Такими словами народний депутат Володимир Крейденко відповів народному депутату від "Європейської солідарності" Олегу Синютці, який розкритикував нове Міністерство національної єдності.

Зростання економіки та підвищення зарплат в Україні не буде, поки триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко під час дискусії про нове Міністерство національної єдності України зробив таку заяву в ефірі "КИЇВ24".

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка назвав сумнівною доцільність створення Міністерства національної єдності України та призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду очільника нового відомства. Нардеп від "ЄС" сказав, що необхідність цих рішень була недостатньо обґрунтованою та на порядку денному у Верховній Раді сьогодні повинні бути інші питання.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко відповів опоненту, що його колеги з "Європейської солідарності" під час війни "відірвалися від реальності". Він заявив, що нинішня влада зробила більше кроків до євроінтеграції, ніж будь-яка попередня, і водночас займається відновленням країни всередині, проте через брак фінансування і війну з РФ досягти економічного зростання в Україні неможливо.

"Нагадаю, що в нас іде війна, своєму колезі, який, може, відірвався від реальності та хоче бачити під час повномасштабного вторгнення зростання економіки та підвищення для себе заробітних плат. Ні, цього не буде. Всі будуть працювати на нашу перемогу", — сказав нардеп Володимир Крейденко.

Нагадаємо, у проєкті бюджету на 2025 рік заклали підвищення витрат на роботу народних депутатів. Річна діяльність одного депутата наступного року коштуватиме бюджету на 650 тисяч гривень дорожче, ніж у 2024-му. Фокус з'ясовував, наскільки доцільно витрачати мільйони на чиновників.

З 2,28 млн гривень на одного депутата на рік 240 тисяч передбачено на компенсацію вартості оренди житла або готельного номера, 90 тисяч — на компенсацію вартості проїзду. На саму роботу нардепа з бюджету виділятиметься 190 тисяч гривень щомісяця. Проте народний депутат від "Європейської солідарності", член Комітету Ради з питань бюджету Олексій Гончаренко пояснював, що 190 тисяч — це не чистий дохід. За словами Гончаренка, сума включає зарплати помічників й інші витрати на діяльність, а чиста зарплата нардепа складає близько 50 тисяч гривень.

Також 3 грудня Фокус розбирався, чи підвищать зарплату українським військовим і чи справедливо порівнювати економіку України та РФ, де нещодавно підвищили в 5 разів виплати військовим-контрактникам.