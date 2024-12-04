"Хотите повышения для себя зарплат во время войны? Этого не будет", — нардеп "Слуги народа"

Такими словами народный депутат Владимир Крейденко ответил народному депутату от "Европейской солидарности" Олегу Синютке, который раскритиковал новое Министерство национального единства.

Роста экономики и повышения зарплат в Украине не будет, пока продолжается полномасштабное вторжение Российской Федерации. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко во время дискуссии о новом Министерстве национального единства Украины сделал такое заявление в эфире "КИЕВ24".

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка назвал сомнительной целесообразность создания Министерства национального единства Украины и назначения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева на должность главы нового ведомства. Нардеп от "ЕС" сказал, что необходимость этих решений была недостаточно обоснованной и на повестке дня в Верховной Раде сегодня должны быть другие вопросы.

В свою очередь народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко ответил оппоненту, что его коллеги из "Европейской солидарности" во время войны "оторвались от реальности". Он заявил, что нынешняя власть сделала больше шагов к евроинтеграции, чем любая предыдущая, и при этом занимается восстановлением страны внутри, однако из-за нехватки финансирования и войны с РФ достичь экономического роста в Украине невозможно.

"Напомню, что у нас идет война, своему коллеге, который, может, оторвался от реальности и хочет видеть во время полномасштабного вторжения рост экономики и повышение для себя заработных плат. Нет, этого не будет. Все будут работать на нашу победу", — сказал нардеп Владимир Крейденко.

Напомним, в проекте бюджета на 2025 год заложили повышение расходов на работу народных депутатов. Годовая деятельность одного депутата в следующем году будет стоить бюджету на 650 тысяч гривен дороже, чем в 2024-м. Фокус выяснял, насколько целесообразно тратить миллионы на чиновников.

Из 2,28 млн гривен на одного депутата в год 240 тысяч предусмотрено на компенсацию стоимости аренды жилья или гостиничного номера, 90 тысяч — на компенсацию стоимости проезда. На саму работу нардепа из бюджета будет выделяться 190 тысяч гривен ежемесячно. Однако народный депутат от "Европейской солидарности", член Комитета Рады по вопросам бюджета Алексей Гончаренко объяснял, что 190 тысяч — это не чистый доход. По словам Гончаренко, сумма включает зарплаты помощников и другие расходы на деятельность, а чистая зарплата нардепа составляет около 50 тысяч гривен.

Также 3 декабря Фокус разбирался, повысят ли зарплату украинским военным и справедливо ли сравнивать экономику Украины и РФ, где недавно повысили в 5 раз выплаты военным-контрактникам.