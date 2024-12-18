В ПФУ пояснили, чи втратять українці субсидії через "Нацкешбек" та "Тисячу Зеленського"

Отримання грошей за двома програмами допомоги впливає на отримання субсидій та пільг, але є певна різниця, на якій акцентувало відомство.

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Восени та взимку 2024 року громадяни можуть отримати виплати по державній програмі "Зимова єПідтримка" та по програмі "Національний кешбек" за товари та послуги, зроблені в Україні. Водночас люди оформлюють субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг та закупівлю скрапленого газу чи твердого палива, і їх турбує, чи не втратять вони такі можливості. На сторінці Facebook Пенсійного фонду України з'явилось пояснення про вплив державних програм на субсидії та пільги.

У дописі ПФУ згадали постанову №1384 Кабінету Міністрів від 5 грудня 2024, яка внесла зміни у два нормативно-правових акти. Перший з них — "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї", другий — "Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї". З внесених змін виливає, що отримання грошей за двома програмами допомоги впливає на отримання субсидій та пільг, але є певна різниця, на якій акцентувало відомство.

Субсидії — як впливає державна допомога

Пресслужба пенсійного фонду пояснила, що виплати "Зимової єПідтримки" та "Національного кешбеку" (програма "Зроблено в Україні") не вносять в сукупний дохід сім'ї, яка претендує на отримання субсидії. Про це ідеться у п. 7 Порядку обчислення доходу.

Нагадаємо, субсидія — державна допомога на оплату комунальних послуг та закупівлю палива. Розмір субсидії — різниця між отриманим сукупним місячним доходом та коштами, яке домогосподарство мало б сплатити за комуналку. Оскільки "Тисяча Зеленського" і "Нацкешбек" не додали до сукупного доходу, то немає впливу на отримання цього виду допомоги від держави.

Зв'язок між пільгами та виплатами від держави

Тим часом отримання грошей за нацпрограмами впливає на громадян, які мають пільги від держави, ідеться у дописі фонду. У такому випадку, наголосили в ПФУ, кошти, які людина отримала за програмами, враховуються при визначенні середньомісячного доходу сім'ї. Варто зазначити, що у тексті документа, на який посилають у дописі, ідеться про протилежне.

Субсидії, пільги та зимова тисяча - який вплив на виплати від дерджави Фото: Скриншот Пільги та зимова тисяча - Порядок призначення пільг Фото: Скриншот

Чим пільга відрізняється від субсидії, раніше пояснив Фокус. Субсидії можуть нарахувати будь-кому, хто має низькі доходи. Пільга оформляється на 12 місяців і для певних категорій громадян: наприклад, постраждалим від вибуху на ЧАЕС, вдовам та батькам осіб, які мають заслуги перед Україною, багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, медикам, педагогам та ін. Розмір пільг — від 25% до 100% від норми споживання залежно від категорії, розповіли на порталі відомства.

Зазначимо, 13 грудня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про хід виплат за програмою "Зимова єПідтримка" і про те, на що люди витрачають отримані гроші. Як з'ясувалось, понад 60% коштів пішло на оплату комунальних послуг і лише 4% — на донати ЗСУ.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як "зимову тисячу" можна витратити на купівлю ліків.