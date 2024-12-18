В ПФУ объяснили, потеряют ли украинцы субсидии из-за "Нацкешбека" и "Тысячи Зеленского"

Получение денег по двум программам помощи влияет на получение субсидий и льгот, но есть определенная разница, на которой акцентировало ведомство.

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Осенью и зимой 2024 года граждане могут получить выплаты по государственной программе "Зимняя еПоддержка" и по программе "Национальный кэшбек" за товары и услуги, сделанные в Украине. В то же время люди оформляют субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и закупку сжиженного газа или твердого топлива, и их беспокоит, не потеряют ли они такие возможности. На странице Facebook Пенсионного фонда Украины появилось объяснение о влиянии государственных программ на субсидии и льготы.

В заметке ПФУ вспомнили постановление №1384 Кабинета Министров от 5 декабря 2024, которое внесло изменения в два нормативно-правовых акта. Первый из них — "Порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", второй — "Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи". Из внесенных изменений следует, что получение денег по двум программам помощи влияет на получение субсидий и льгот, но есть определенная разница, на которой акцентировало ведомство.

Субсидии — как влияет государственная помощь

Пресс-служба пенсионного фонда объяснила, что выплаты "Зимней еПоддержки" и "Национального кэшбека" (программа "Сделано в Украине") не вносят в совокупный доход семьи, претендующей на получение субсидии. Об этом говорится в п. 7 Порядка исчисления дохода.

Напомним, субсидия — государственная помощь на оплату коммунальных услуг и закупку топлива. Размер субсидии — разница между полученным совокупным месячным доходом и средствами, которые домохозяйство должно было бы оплатить за коммуналку. Поскольку "Тысяча Зеленского" и "Нацкешбек" не добавили к совокупному доходу, то нет влияния на получение этого вида помощи от государства.

Связь между льготами и выплатами от государства

Между тем получение денег по нацпрограммам влияет на граждан, которые имеют льготы от государства, говорится в заметке фонда. В таком случае, отметили в ПФУ, средства, которые человек получил по программам, учитываются при определении среднемесячного дохода семьи. Стоит отметить, что в тексте документа, на который ссылаются в заметке, говорится об обратном.

Субсидии, льготы и зимняя тысяча — какое влияние на выплаты от госаппарата Фото: Скриншот Льготы и зимняя тысяча — Порядок назначения льгот Фото: Скриншот

Чем льгота отличается от субсидии, ранее объяснял Фокус. Субсидии могут начислить любому, кто имеет низкие доходы. Льгота оформляется на 12 месяцев и для определенных категорий граждан: например, пострадавшим от взрыва на ЧАЭС, вдовам и родителям лиц, которые имеют заслуги перед Украиной, многодетным семьям, детским домам семейного типа, медикам, педагогам и др. Размер льгот — от 25% до 100% от нормы потребления в зависимости от категории, рассказали на портале ведомства.

Отметим, 13 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о ходе выплат по программе"Зимняя еПоддержка" и о том, на что люди тратят полученные деньги. Как выяснилось, более 60% средств пошло на оплату коммунальных услуг и только 4% — на донаты ВСУ.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как"зимнюю тысячу" можно потратить на покупку лекарств.