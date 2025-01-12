Пенсія в Україні: скільки треба стажу для виходу на заслужений відпочинок у 2025 році

Для тих українців, у яких стаж становить менше ніж 15 років, у 65 років буде призначена не пенсія, а державна соціальна допомога.

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З 1 січня 2025 року збільшуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. У 60 років зможуть вийти на пенсію ті, хто накопичив не менше 32 років страхового стажу. Це стосується і чоловіків, і жінок. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Якщо стаж менший, але становить від 22 до 31 року, право на пенсію настає в 63 роки.

За стажу від 15 до 21 року пенсію призначають у 65 років.

Тим, у кого стаж становить менше 15 років, у 65 років буде призначено не пенсію, а державну соціальну допомогу.

Щоб дізнатися свій поточний страховий стаж, можна звернутися до Пенсійного фонду або перевірити інформацію через електронний кабінет на його сайті.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.