Пенсия в Украине: сколько надо стажа для выхода на заслуженный отдых в 2025 году

Для тех украинцев, у которых стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет положена не пенсия, а государственная социальная помощь.

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С 1 января 2025 года увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. В 60 лет смогут выйти на пенсию те, кто накопил не менее 32 лет страхового стажа. Это касается и мужчин, и женщин. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Если стаж меньше, но составляет от 22 до 31 года, право на пенсию наступает в 63 года.

При стаже от 15 до 21 года пенсия назначается в 65 лет.

Тем, у кого стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет положена не пенсия, а государственная социальная помощь.

Чтобы узнать свой текущий страховой стаж, можно обратиться в Пенсионный фонд или проверить информацию через электронный кабинет на его сайте.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.