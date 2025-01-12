Пенсия в Украине: сколько надо стажа для выхода на заслуженный отдых в 2025 году
Для тех украинцев, у которых стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет положена не пенсия, а государственная социальная помощь.
С 1 января 2025 года увеличиваются требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. В 60 лет смогут выйти на пенсию те, кто накопил не менее 32 лет страхового стажа. Это касается и мужчин, и женщин. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".
Если стаж меньше, но составляет от 22 до 31 года, право на пенсию наступает в 63 года.
При стаже от 15 до 21 года пенсия назначается в 65 лет.
Тем, у кого стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет положена не пенсия, а государственная социальная помощь.
Чтобы узнать свой текущий страховой стаж, можно обратиться в Пенсионный фонд или проверить информацию через электронный кабинет на его сайте.
Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.
Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.
Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.