Пенсії в Україні: хто отримуватиме найбільші виплати у 2025 році

Зараз максимальна пенсійна виплата становить 23 610 гривень.

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В Україні встановлено межу максимального розміру пенсії. У поточному році цей показник залишився без змін. До 2028 року розмір максимальної пенсії також залишиться на колишньому рівні. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025 — 2027 роки.

Зараз максимальна пенсійна виплата становить 23 610 гривень

Законом встановлено, що максимальна пенсія не може бути більшою за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (зараз — 2 361 гривня). Ця виплата включає в себе основний розмір пенсії, всі надбавки та доплати.

Винятком із переліку додаткових виплат, що додаються до пенсії під час установлення максимальної пенсії є надбавка окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Згідно з чинним законодавством максимальна пенсія надаватиметься:

вченим;

народним депутатам;

працівникам місцевого самоврядування;

державним службовцям.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.