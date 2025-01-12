Пенсии в Украине: кто будет получать самые большие выплаты в 2025 году

Сейчас максимальная пенсионная выплата составляет 23 610 гривен.

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В Украине установлен предел максимального размера пенсии. В текущем году этот показатель остался без изменений. До 2028 года размер максимальной пенсии также останется на прежнем уровне. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы.

Сейчас максимальная пенсионная выплата составляет 23 610 гривен

Законом установлено, что максимальная пенсия не может быть более 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (сейчас – 2 361 гривна). Эта выплата включает в себя основной размер пенсии, все надбавки и доплаты.

Исключением из перечня дополнительных выплат, добавляемых к пенсии при установлении максимальной пенсии является надбавка отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Согласно действующему законодательству максимальная пенсия будет предоставляться:

ученым;

народным депутатам;

работникам местного самоуправления;

государственным служащим.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.