Пенсії для ФОП в Україні: хто може отримати у 2025 році

Якщо підприємці сплачують тільки мінімальні внески, то після виходу на пенсію вони ризикують отримувати мінімальні виплати.

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Фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні мають право виходити на пенсію на загальних підставах — після досягнення 60, 64 або 65 років за наявності необхідного страхового стажу. Однак розмір майбутньої пенсії визначається самими підприємцями. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Під час своєї діяльності ФОПи сплачують Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо підприємець не сплачує цей внесок, його страховий стаж не збільшується.

При цьому найчастіше підприємці роблять мінімальні внески, чим негативно впливають на:

коефіцієнт зарплати;

загальний розмір пенсії.

Тож, якщо підприємці платитимуть мінімальні внески, то після виходу на пенсію ризикують отримати найнижчі виплати. Усе через недостатню кількість стажу та малий офіційний дохід.

У січні 2025 року деякі українці отримають від ПФУ доплати до пенсій. Так, додаткові 570 грн нарахують громадянам, яким виповнилося 80 років і більше. Головна умова — загальний розмір сумарної щомісячної пенсії не може бути вищим за 10,34 тис. грн.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.

Додамо, що в Україні почнуть діяти нові правила виходу на пенсію. Це станеться з 1 січня 2025 року.