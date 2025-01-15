Пенсии для ФЛП в Украине: кто может получить в 2025 году

Если предприниматели оплачивают только минимальные взносы, то после выхода на пенсию они рискуют получать минимальные выплаты.

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Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине имеют право выходить на пенсию на общих основаниях — по достижении 60, 64 или 65 лет при наличии необходимого страхового стажа. Однако размер будущей пенсии определяется самими предпринимателями. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Во время своей деятельности ФЛП оплачивают Единый социальный взнос (ЕСВ). Если предприниматель не уплачивает этот взнос, его страховой стаж не увеличивается.

При этом чаще всего предприниматели делают минимальные взносы, чем негативно влияют на:

коэффициент зарплаты;

общий размер пенсии.

Поэтому, если предприниматели будут платить минимальные взносы, то после выхода на пенсию рискуют получить самые низкие выплаты. Все из-за недостаточного количества стажа и малого официального дохода.

В январе 2025 года некоторые украинцы получат от ПФУ доплаты к пенсиям. Так, дополнительные 570 грн начислят гражданам, которым исполнилось 80 лет и больше. Главное условие — общий размер суммарной ежемесячной пенсии не может быть выше 10,34 тыс. грн.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.

Добавим, что в Украине начнут действовать новые правила выхода на пенсию. Это произойдет с 1 января 2025 года.