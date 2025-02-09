В Умєрова найбільша зарплата в Кабміні: які виплати отримує очільник Міноборони

У топ 3 голів міністерств з найбільшими зарплатами увійшли, окрім Рустема Умєрова, очільник Міненерго Герман Галущенко та МВС Ігор Клименко, розповіли журналісти.

Related video

Голови Міноборони Рустем Умєров має найвищу заробітну плату серед усіх очільників міністерств. Про це повідомило видання "24 канал", яке надіслало запит до кожного міністерства.

У топ 3 також увійшли голови Міненерго Герман Галущенко й МВС Ігор Клименко.

Своєю чергою за рік посадовий оклад міністра оборони Рустема Умєрова зріс з 89 865 гривень (січень 2024 року) до 104 820 гривень (грудень 2024 року).

Найменшу зарплату отримав глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов, який обійняв посаду в грудні 2024 року. З тих урядовців, які пропрацювали рік, найменшу зарплату отримали Ольга Стефанішина, яка до вересня була віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та додатково з вересня стала очільницею Мін'юсту, та голова Мінцифри Михайло Федоров.

Важливо

Відставний одеський суддя через суд підняв собі пенсію до 329 тисяч грн: подробиці

Зарплати міністрів України за 2024 рік

Міністри, що пропрацювали весь рік:

міністр оборони Рустем Умєров — 1 623 299 гривень;

міністр енергетики Герман Галущенко — 1 594 463 гривні;

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко — 1 560 938 гривень;

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко — 1 536 013 гривень;

міністр фінансів Сергій Марченко — 1 436 900 гривень;

міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов — 1 237 012 гривень;

віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко — 1 166 918 гривень;

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль — 1 160 327 гривень;

віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина — 1 155 381 гривню;

віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров — 1 123 931 гривню.

Міністри, яких призначили у вересні:

міністр закордонних справ Андрій Сибіга — 524 415 гривень;

міністр молоді та спорту Матвій Бідний — 469 166 гривень;

міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук — 466 466 гривень;

міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін — 449 617 гривень;

віцепрем'єр-міністр та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба — 390 478 гривень;

міністр культури Микола Точицький — 379 879 гривень.

Міністр, якого призначено в грудні:

віцепрем'єр-міністр та міністр національної єдності Олексій Чернишов — 90 526 гривень.

У "рейтингу" оприлюднені нараховані зарплати без вирахування податків.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року стало відомо, що найвищу зарплату серед українських послів отримав Марк Шевченко, колишній посол у Молдові. Його щомісячні виплати склали 102 795 гривень.

У грудні в пресслужбі Мінфіну розповіли, що в жовтні середня заробітна плата в держструктурах досягла 57,5 тисячі гривень. У порівнянні з січнем зарплати чиновників збільшилися на 49%.