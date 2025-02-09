В Умерова самая большая зарплата в Кабмине: какие выплаты получает глава Минобороны
В топ 3 глав министерств с наибольшими зарплатами вошли, кроме Рустема Умерова, глава Минэнерго Герман Галущенко и МВД Игорь Клименко, рассказали журналисты.
Глава Минобороны Рустем Умеров имеет самую высокую заработную плату среди всех руководителей министерств. Об этом сообщило издание "24 канал", которое направило запрос в каждое министерство.
В топ 3 также вошли главы Минэнерго Герман Галущенко и МВД Игорь Клименко.
В свою очередь за год должностной оклад министра обороны Рустема Умерова вырос с 89 865 гривен (январь 2024 года) до 104 820 гривен (декабрь 2024 года).
Наименьшую зарплату получил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов, который занял должность в декабре 2024 года. Из тех чиновников, которые проработали год, наименьшую зарплату получили Ольга Стефанишина, которая до сентября была вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и дополнительно с сентября стала главой Минюста, и глава Минцифры Михаил Федоров.
Зарплаты министров Украины за 2024 год
Министры, проработавшие весь год:
- министр обороны Рустем Умеров — 1 623 299 гривен;
- министр энергетики Герман Галущенко — 1 594 463 гривны;
- министр внутренних дел Игорь Клименко — 1 560 938 гривен;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко — 1 536 013 гривен;
- министр финансов Сергей Марченко — 1 436 900 гривен;
- министр Кабинета Министров Олег Немчинов — 1 237 012 гривен;
- вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко — 1 166 918 гривен;
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — 1 160 327 гривен;
- вице-премьер-министр и министр юстиции Ольга Стефанишина — 1 155 381 гривну;
- вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров — 1 123 931 гривну.
Министры, которых назначили в сентябре:
- министр иностранных дел Андрей Сибига — 524 415 гривен;
- министр молодежи и спорта Матвей Бедный — 469 166 гривен;
- министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук — 466 466 гривен;
- министр стратегической промышленности Герман Сметанин — 449 617 гривен;
- вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба — 390 478 гривен;
- министр культуры Николай Точицкий — 379 879 гривен.
Министр, назначенный в декабре:
- вице-премьер-министр и министр национального единства Алексей Чернышов — 90 526 гривен.
В "рейтинге" обнародованы начисленные зарплаты без вычета налогов.
Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что самую высокую зарплату среди украинских послов получил Марк Шевченко, бывший посол в Молдове. Его ежемесячные выплаты составили 102 795 гривен.
В декабре в пресс-службе Минфина рассказали, что в октябре средняя заработная плата в госструктурах достигла 57,5 тысячи гривен. По сравнению с январем зарплаты чиновников увеличились на 49%.