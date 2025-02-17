В Україні спостерігається не лише брак медперсоналу, але й небажання випускників шкіл вступати до медичних вишів. Про це свідчить кількість заявників 2024 року. Чим це пояснюється і що із зарплатами лікарів та медсестер, які працюють в Україні?

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В Україні спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів. Найважче відшуковувати фахівців у галузі медицини та фармацевтики, кажуть фахівці порталу із пошуку роботи Work.ua, додаючи, що тенденції початку 2024 року з пошуку медиків актуальна і зараз. У матеріалі "Без лікарів, але надія є: як Україні вирішити питання нестачі медиків" Фокус дослідив ситуацію, зокрема, зі Стратегією розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року, що за словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, вже триває і має на меті якісну доступну і безоплатну для пацієнта медицину.

Водночас Ляшко зауважив, що людський капітал — це окремий блок стратегії медичної реформи. Адже без людей не буде медицини.

"Мені здається, що жодна країна світу не скаже, що в нас лікарів вистачає. Якщо глобально дивитися, то лікарів в принципі не вистачає… Через брак кадрів наступний етап медичної реформи не зупиняють навіть під час війни", — сказав Віктор Ляшко в інтерв’ю BBC Україна.

В Україні триває реформа системи охорони здоров"я до 2030 року

Він зауважив, що МОЗ провів госпітальне планування, поділив лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси і матеріально-технічну базу.

Як стверджує Ляшко, в усіх регіонах бракує медиків різних напрямів.

"Ми можемо говорити про лікарів-психіатрів, про клінічних психологів, де повинна бути задіяна досить велика кількість працівників. Якщо говорити про поранення, зокрема про травму, про нейротравму — ми побачимо, що є проблема з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, терапевтами мови й мовлення", — зазначив міністр.

МОЗ провів госпітальне планування, поділив лікарні за їхньою роллю, щоб раціонально розраховувати кадрові ресурси Фото: УНИАН

Тим часом, як розповіла Фокусу директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько, брак кадрів у медичній галузі спричиняє саме мала кількість молоді, яка вступає до медичних вишів зараз, і така проблема буде загострюватися. Адже, складність медичних спеціальностей і довготривалий шлях опанування професією відлякують молодь від вступу у медичні виші.

Є й ще одна причина деякого охолодження уваги молоді до медичних університетів — медики є військовозобов’язаними та можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.

Однією з причин деякого охолодження уваги молоді до медичних університетів — мобілізація до лав ЗСУ

"Популярність цих професій трошки нижча, зокрема через мобілізацію та військовий облік. Попит на ці професії, з огляду на кількість абітурієнтів, впав. І це велика проблема для України, адже це невідновлювальний ресурс. Таких фахівців дуже довго навчати", — каже Наталія Слинько.

Зазначимо, що 2024 року на спеціальність "Медицина" подали заяви лише 13 953 абітурієнтів, про що свідчить дослідження порталу Education.ua. Це неспівставно менше, ніж кількість заяв на такі спеціальності, як "Психологія" (47 672) і "Філологія" (43 198 заяв).

Найбільше ринку бракує людей із профільною освітою та фаховими навичками Фото: УНІАН

Основна мотивація для фахівців: що кажуть експерти медичної галузі

Найбільше ринку бракує людей із профільною освітою та фаховими навичками. Через це роботодавцям доводиться переглядати підхід і вимоги до найму, кажуть експерти з кадрів порталу Work.ua. Наприклад, приймати на роботу людину нижчої кваліфікації та інвестувати в навчання, а також систематично підвищувати оклади. Ще один спосіб кадрового поповнення — наймати фахівців, які вже вийшли на пенсію, але мають змогу та бажання знову долучитись до роботи за своєю спеціальністю.

Генеральна директорка "Клініки Медіком" Маргарита Мальована, додає, що зараз саме зарплати мають значення для залучення фахівців.

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"Зарплата завжди була вагомою складовою мотивації, проте якщо на рішення лікарів продовжувати працювати у клініці, а це кадри з більш високою кваліфікацією — впливає багато чинників, то медичні сестри, молодший медичний персонал орієнтуються на зарплату. У Києві їх не вистачає, тому багато хто їздить із передмістя, витрачаючи не тільки час, а гроші на дорогу, і тому буквально складають копієчку до копієчки. Якщо я, як керівниця, бачу, що ми відкриваємо вакансії і довго не можемо їх закрити, то єдиний правильний шлях — швидко піднімати заробітні плати, а не збирати керівників і розказувати їм, що ми чекаємо кінця війни. Реальність така, що на цьому етапі вплив грошей є більшим, ніж раніше, коли люди трималися роботи, бо звикли до неї, мають гарні відносини з колегами і все влаштовує", — каже Маргарита Мальована.

Медичні сестри, молодший медичний персонал орієнтуються на зарплату під час пошуку роботи. У Києві їх не вистачає, тому багато хто їздить із передмістя, витрачаючи не тільки час, а гроші на дорогу, і тому буквально складають копієчку до копієчки

Щодо доходів фахівців, 2024 року середня зарплата, приміром, у галузі фармацевтики в Україні, за даними Work.ua, становила 20 000 грн.

Проте, слід зазначити, що дефіцит кадрів у медичній галузі — це не лише українська проблема, у ЄС також в різних країнах спостерігається загострення кадрового питання. Наприклад, в Угорщині, де також триває реформа медицини, згідно з планом, до 2028 року ті лікарні, де обслуговують менше людей, будуть ліквідовані. Головний лікар країни буде вирішувати, де саме буде розташована центральна лікарня для відповідних округів чи районів. А відповідний указ буде підписувати міністр внутрішніх справ Угорщини, про що повідомляв RTL.hu.

В Угорщині працює чимало українських лікарів, зокрема із Закарпаття Фото: Pexels

Зазначимо, що в Угорщині працює чимало українських лікарів, зокрема із Закарпаття. Головною причиною звільнень тамтешніх фахівців був переїзд за кордон. Проте зараз ситуація із зарплатами лікарів в Україні значно покращилася.

Як сказала голова НСЗУ Наталія Гусак, загалом середній дохід лікаря в Україні становить 23 000 грн. на місяць.

"Наприклад, у Київському онкоцентрі середня зарплата лікаря — 66 000 грн. Це означає, що деякі фахівці отримують близько 100 000 грн., і всі ці кошти надходять від НСЗУ. Водночас у середньому лікарі по країні заробляють 23 000 грн. Це більше, ніж у багатьох соціальних сферах, але все ж недостатньо. Інший приклад — Косівський центр первинної медико-соціальної допомоги (Івано-Франківська область), де середня зарплата лікаря первинної ланки сягає 44 000 грн.", — розповіла Наталія Гусак в інтерв'ю "Укрінформʼ.

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Щодо молодшого медперсоналу, то наразі середня зарплата медсестри в Україні становить 15 300 грн.

"Це недостатньо, однак є медзаклади, де медичні сестри отримують понад 30 000 грн., наприклад, у великих обласних лікарнях, Львівському ТМО, лікарні імені Мечникова та інших", — додала очільниця НСЗУ.

Нагадаємо, раніше експерти назвали Фокусу найоплачуваніші професії в Україні під час війни.