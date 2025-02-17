В Украине наблюдается не только нехватка медперсонала, но и нежелание выпускников школ поступать в медицинские вузы. Об этом свидетельствует количество заявителей 2024 года. Чем это объясняется и что с зарплатами врачей и медсестер, работающих в Украине?

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В Украине наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Труднее всего отыскивать специалистов в области медицины и фармацевтики, говорят специалисты портала по поиску работы Work.ua, добавляя, что тенденции начала 2024 года по поиску медиков актуальна и сейчас. В материале"Без врачей, но надежда есть: как Украине решить вопрос нехватки медиков" Фокус исследовал ситуацию, в частности, со Стратегией развития системы здравоохранения до 2030 года, которая, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже продолжается и имеет целью качественную доступную и бесплатную для пациента медицину.

В то же время Ляшко отметил, что человеческий капитал — это отдельный блок стратегии медицинской реформы. Ведь без людей не будет медицины.

"Мне кажется, что ни одна страна мира не скажет, что у нас врачей хватает. Если глобально смотреть, то врачей в принципе не хватает... Из-за нехватки кадров следующий этап медицинской реформы не останавливают даже во время войны", — сказал Виктор Ляшко в интервью BBC Украина.

В Украине продолжается реформа системы здравоохранения до 2030 года

Он отметил, что Минздрав провел госпитальное планирование, разделил больницы по их роли, чтобы рационально рассчитывать кадровые ресурсы и материально-техническую базу.

Как утверждает Ляшко, во всех регионах не хватает медиков разных направлений.

"Мы можем говорить о врачах-психиатрах, о клинических психологах, где должно быть задействовано достаточно большое количество работников. Если говорить о ранениях, в частности о травме, о нейротравме — мы увидим, что есть проблема с физическими терапевтами, эрготерапевтами, терапевтами речи и речи", — отметил министр.

Минздрав провел госпитальное планирование, поделил больницы по их роли, чтобы рационально рассчитывать кадровые ресурсы Фото: УНИАН

Между тем, как рассказала Фокусу директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько, нехватку кадров в медицинской отрасли вызывает именно малое количество молодежи, которая поступает в медицинские вузы сейчас, и такая проблема будет обостряться. Ведь сложность медицинских специальностей и длительный путь освоения профессии отпугивают молодежь от поступления в медицинские вузы.

Есть и еще одна причина некоторого охлаждения внимания молодежи к медицинским университетам — медики являются военнообязанными и могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

Одной из причин некоторого охлаждения внимания молодежи к медицинским университетам — мобилизация в ряды ВСУ

"Популярность этих профессий немножко ниже, в частности из-за мобилизации и воинского учета. Спрос на эти профессии, учитывая количество абитуриентов, упал. И это большая проблема для Украины, ведь это невозобновляемый ресурс. Таких специалистов очень долго учить", — говорит Наталья Слинько.

Отметим, что в 2024 году на специальность "Медицина" подали заявления лишь 13 953 абитуриента, о чем свидетельствует исследование портала Education.ua. Это несопоставимо меньше, чем количество заявлений на такие специальности, как "Психология" (47 672) и "Филология" (43 198 заявлений).

Больше всего рынку не хватает людей с профильным образованием и профессиональными навыками Фото: УНИАН

Основная мотивация для специалистов: что говорят эксперты медицинской отрасли

Больше всего рынку не хватает людей с профильным образованием и профессиональными навыками. Поэтому работодателям приходится пересматривать подход и требования к найму, говорят эксперты по кадрам портала Work.ua. Например, принимать на работу человека более низкой квалификации и инвестировать в обучение, а также систематически повышать оклады. Еще один способ кадрового пополнения — нанимать специалистов, которые уже вышли на пенсию, но имеют возможность и желание снова приобщиться к работе по своей специальности.

Генеральный директор "Клиники Медиком" Маргарита Малеваная, добавляет, что сейчас именно зарплаты имеют значение для привлечения специалистов.

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"Зарплата всегда была весомой составляющей мотивации, но если на решение врачей продолжать работать в клинике, а это кадры с более высокой квалификацией — влияет много факторов, то медицинские сестры, младший медицинский персонал ориентируются на зарплату. В Киеве их не хватает, поэтому многие ездят из пригорода, тратя не только время, а деньги на дорогу, и поэтому буквально складывают копеечку к копеечке. Если я, как руководитель, вижу, что мы открываем вакансии и долго не можем их закрыть, то единственный правильный путь — быстро поднимать заработные платы, а не собирать руководителей и рассказывать им, что мы ждем конца войны. Реальность такова, что на этом этапе влияние денег больше, чем раньше, когда люди держались работы, потому что привыкли к ней, имеют хорошие отношения с коллегами и все устраивает", — говорит Маргарита Малеваная.

Медицинские сестры, младший медицинский персонал ориентируются на зарплату при поиске работы. В Киеве их не хватает, поэтому многие ездят из пригорода, тратя не только время, а деньги на дорогу, и поэтому буквально складывают копеечку к копеечке

Что касается доходов специалистов, в 2024 году средняя зарплата, например, в области фармацевтики в Украине, по данным Work.ua, составляла 20 000 грн.

Однако, следует отметить, что дефицит кадров в медицинской отрасли — это не только украинская проблема, в ЕС также в разных странах наблюдается обострение кадрового вопроса. Например, в Венгрии, где также продолжается реформа медицины, согласно плану, до 2028 года те больницы, где обслуживают меньше людей, будут ликвидированы. Главный врач страны будет решать, где именно будет расположена центральная больница для соответствующих округов или районов. А соответствующий указ будет подписывать министр внутренних дел Венгрии, о чем сообщал RTL.hu.

В Венгрии работает немало украинских врачей, в частности из Закарпатья Фото: Pexels

Отметим, что в Венгрии работает немало украинских врачей, в частности из Закарпатья. Главной причиной увольнений тамошних специалистов был переезд за границу. Однако сейчас ситуация с зарплатами врачей в Украине значительно улучшилась.

Как сказала председатель НСЗУ Наталья Гусак, в целом средний доход врача в Украине составляет 23 000 грн. в месяц.

"Например, в Киевском онкоцентре средняя зарплата врача — 66 000 грн. Это означает, что некоторые специалисты получают около 100 000 грн., и все эти средства поступают от НСЗУ. В то же время в среднем врачи по стране зарабатывают 23 000 грн. Это больше, чем во многих социальных сферах, но все же недостаточно. Другой пример — Косовский центр первичной медико-социальной помощи (Ивано-Франковская область), где средняя зарплата врача первичного звена достигает 44 000 грн.", — рассказала Наталья Гусак в интервью "Укринформ".

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Что касается младшего медперсонала, то сейчас средняя зарплата медсестры в Украине составляет 15 300 грн.

"Это недостаточно, однако есть медучреждения, где медицинские сестры получают более 30 000 грн., например, в крупных областных больницах, Львовском ТМО, больнице имени Мечникова и других", — добавила руководительница НСЗУ.

Напомним, ранее эксперты назвали Фокусу самые оплачиваемые профессии в Украине во время войны.