Вода, опалення, електроенергія: чи зміниться вартість для населення в березні

Деякі українці можуть платити менше за світло, проте тариф за електроенергію поки що залишиться незмінним.

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З 1 березня вартість електроенергії, газу, гарячої води та опалення залишиться незмінною. Однак список пільгових категорій громадян, які мають право на знижку на електроенергію, було розширено. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Що буде з тарифом на опалення в березні

В Україні, включно з Києвом, тариф на опалення для населення збережеться на рівні минулого року завдяки мораторію на його підвищення. Цей мораторій, встановлений у зв'язку з воєнним станом, продовжить діяти і в поточному опалювальному сезоні.

Згідно з даними Київтеплоенерго, у березні жителі столиці платитимуть за опалення 1654,41 грн/Гкал.

Ціна на електроенергію: хто платитиме за пільговим тарифом

З 1 березня 2025 року тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год і діятиме до кінця квітня. Протягом опалювального сезону, тобто до кінця квітня 2025 року, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, зможуть оплачувати електроенергію за пільговим тарифом — 2,64 грн/кВт-год при споживанні до 2000 кВт-год на місяць.

Також з 1 січня 2025 року уряд розширив категорії населення, які мають можливість отримувати електроенергію за пільговим тарифом до кінця опалювального сезону.

"Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми з теплопостачанням. Уряд вніс зміни до постанови, і мешканці таких будинків можуть платити за електроенергію 2,64 грн/кВт-год до кінця квітня поточного року", — наголосив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За словами народного депутата, зараз ринкова ціна на електроенергію сягає 7-8 грн/кВт-год. А на думку деяких експертів, з 1 червня тарифи на електроенергію для побутових споживачів можуть зрости до 6,64 грн/кВт-год, а протягом найближчих 2-3 років — до 9 грн/кВт-год.

Скільки платитимемо за воду

Формування цін контролює Національна комісія, що регулює сферу енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Однак остаточну вартість водопостачання та водовідведення визначають окремі водоканали, що спричиняє відмінності в тарифах залежно від регіону.

У деяких містах України тарифи на воду вже зросли або можуть змінитися в березні, оскільки місцева влада має повноваження ухвалювати відповідні рішення. При цьому вартість формується з урахуванням багатьох чинників:

стану обладнання;

вартості електроенергії;

доступу до водних ресурсів та інших витрат.

Тому кінцеву вартість послуг з водопостачання та водовідведення слід уточнювати за місцем проживання.

Тим часом уже наводять два сценарії розвитку ситуації з тарифами на світло: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це Фокус писав із посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Раніше депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня.