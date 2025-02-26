Вода, отопление, электроэнергия: изменится ли стоимость для населения в марте

Некоторые украинцы могут платить меньше за свет, однако тариф за электроэнергию пока останется неизменным.

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С 1 марта стоимость электроэнергии, газа, горячей воды и отопления останется неизменной. Однако список льготных категорий граждан, имеющих право на скидку на электроэнергию, был расширен. Об этом говорится в материале издания "NV".

Что будет с тарифом на отопление в марте

В Украине, включая Киев, тариф на отопление для населения сохранится на уровне прошлого года благодаря мораторию на его повышение. Этот мораторий, установленный в связи с военным положением, продолжит действовать и в текущем отопительном сезоне.

Согласно данным Киевтеплоэнерго, в марте жители столицы будут платить за отопление 1654,41 грн/Гкал.

Цена на электроэнергию: кто будет платить по льготному тарифу

С 1 марта 2025 года тариф на электроэнергию останется на уровне 4,32 грн/кВт·ч и будет действовать до конца апреля. В течение отопительного сезона, то есть до конца апреля 2025 года, потребители, использующие электроотопительные установки, смогут оплачивать электроэнергию по льготному тарифу – 2,64 грн/кВт·ч при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц.

Также с 1 января 2025 года правительство расширило категории населения, которые имеют возможность получать электроэнергию по льготному тарифу до конца отопительного сезона.

"Это совладельцы больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением. Правительство внесло изменения в постановление, и жители таких домов могут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт-час до конца апреля текущего года", — подчеркнул народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По словам народного депутата, сейчас рыночная цена на электроэнергию достигает 7−8 грн/кВт-ч. А по мнению некоторых экспертов, с 1 июня тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут вырасти до 6,64 грн/кВт-ч, а в течение ближайших 2−3 лет — до 9 грн/кВт-ч.

Сколько будем платить за воду

Формирование цен контролирует Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако окончательная стоимость водоснабжения и водоотведения определяется отдельными водоканалами, что вызывает различия в тарифах в зависимости от региона.

В некоторых городах Украины тарифы на воду уже выросли или могут измениться в марте, поскольку местные власти имеют полномочия принимать соответствующие решения. При этом стоимость формируется с учетом многих факторов:

состояния оборудования;

стоимости электроэнергии;

доступа к водным ресурсам и других расходов.

Поэтому конечную стоимость услуг по водоснабжению и водоотводу следует уточнять по месту жительства.

Тем временем уже приводят два сценария развития ситуации с тарифами на свет: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом Фокус писал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Ранее депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 года могут измениться уже с мая.