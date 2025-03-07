Пенсія в Україні: що робити, якщо не вистачає трудового стажу

На порталі ПФУ є інструмент, що дає змогу оформити страхові внески та докупити стаж.

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У 2025 році для зарахування одного повного місяця до страхового стажу сума добровільного внеску має бути не нижчою за мінімальний страховий внесок. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Мінімальний страховий внесок розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати. У 2025 році для зарахування одного місяця до страхового стажу за договором добровільної участі необхідно сплатити щонайменше 1760 грн (22% від 8000 грн — мінімальної зарплати). З 1 березня і далі вартість одного місяця страхового стажу становитиме 1760 грн.

Громадянам, які продовжують сплату добровільних внесків до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у 2025 році через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, не потрібно укладати нові договори в електронній формі. Раніше оформлені договори автоматично продовжуються до 31 грудня 2025 року.

Людина самостійно визначає періодичність і розмір сплати добровільних внесків залежно від своїх побажань і фінансових можливостей. Зарахування сплачених сум проводиться за той місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Внески можна сплачувати як за себе, так і за третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (РСЗ) є інформація про одержувача внесків і він не є пенсіонером.

Щоб купити страховий стаж, потрібно укласти договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування з Пенсійним фондом України. Так, на порталі ПФУ є інструмент, що дає змогу оформити страхові внески всього за кілька кроків.

Докупити страховий стаж можуть як застраховані, так і незастраховані особи старше 16 років, якщо вони належать до однієї з таких категорій:

працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсій;

з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії в майбутньому.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України.

Цей місяць буде зараховано до страхового стажу і за нього буде враховано заробітну плату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Нагадуємо, деякі категорії українців з 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%.

Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.