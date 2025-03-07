Пенсия в Украине: что делать, если не хватает трудового стажа

На портале ПФУ есть инструмент, позволяющий оформить страховые взносы и докупить стаж.

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В 2025 году для зачета одного полного месяца в страховой стаж сумма добровольного взноса должна быть не ниже минимального страхового взноса. Об этом говорится в материале издания "NV".

Минимальный страховой взнос рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы. В 2025 году для зачета одного месяца в страховой стаж по договору добровольного участия необходимо уплатить не менее 1760 грн (22% от 8000 грн — минимальной зарплаты). С 1 марта и далее стоимость одного месяца страхового стажа составит 1760 грн.

Гражданам, продолжающим уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в 2025 году через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не нужно заключать новые договоры в электронной форме. Ранее оформленные договоры автоматически продлеваются до 31 декабря 2025 года.

Человек самостоятельно определяет периодичность и размер уплаты добровольных взносов в зависимости от своих пожеланий и финансовых возможностей. Зачисление уплаченных сумм производится за тот месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

Взносы можно уплачивать как за себя, так и за третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РСО) есть информация о получателе взносов и он не является пенсионером.

Чтобы купить страховой стаж, нужно заключить договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины. Так, на портале ПФУ есть инструмент, позволяющий оформить страховые взносы всего в несколько шагов.

Докупить страховой стаж могут как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет, если они принадлежат к одной из следующих категорий:

трудоустроены за рубежом, однако хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсий;

с низким уровнем официального дохода, которые хотят увеличить размер пенсии в будущем.

Суммы уплаченных страховых взносов зачисляются за месяц, в котором поступили денежные средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Этот месяц будет засчитан в страховой стаж и за него будет учтена заработная плата — для незастрахованных лиц, а для застрахованных — будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%.

Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.