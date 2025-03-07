Індексацію пенсій в Україні завершено: як зросли пенсії у 2025 році

Після перерахунку більшість пенсіонерів помітять збільшення виплат приблизно на 550 грн.

Related video

Березнева індексація пенсій 2025 року завершена. У результаті, виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Очікується, що цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Під індексацію потрапляє тільки "чиста" пенсія, тобто сума без урахування доплат і надбавок. Однак варто зазначити, що уряд встановив обмеження на розміри збільшення виплат:

мінімально виплати могли зрости на 100 гривень;

максимально — 1 500 гривень.

У середньому пенсії українців у результаті індексації збільшаться на 556 гривень. Отже, середня пенсія в Україні зросте з 5 789 до 6 345 гривень.

Щоб дізнатися, як змінилася пенсія після індексації, можна зробити це онлайн. Для цього необхідно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ за посиланням;

авторизуватися (це можна зробити через КЕП, "Дія. Підпис", BankID);

інформацію можна знайти в розділі "Моя пенсія".

Нагадуємо, деякі категорії українців з 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%.

Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.