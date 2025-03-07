Индексация пенсий в Украине завершена: как выросли пенсии в 2025 году

После перерасчета большинство пенсионеров заметят увеличение выплат приюлизительно на 550 грн.

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Мартовская индексация пенсий 2025 года завершена. В результате, выплаты для большинства пенсионеров увеличились. Ожидается, что в этом году пенсии украинцев будут проиндексированы на 11,5%. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Под индексацию попадает только "чистая" пенсия, то есть сумма без учета доплат и надбавок. Однако стоит отметить, что правительство установило ограничения на размеры увеличения выплат:

минимально выплаты могли вырасти на 100 гривен;

максимально – 1 500 гривен.

В среднем пенсии украинцев в результате индексации увеличатся на 556 гривен. Таким образом, средняя пенсия в Украине вырастет с 5 789 до 6 345 гривен.

Чтобы узнать, как изменилась пенсия после индексации, можно сделать это онлайн. Для этого необходимо:

зайти на портал электронных услуг ПФУ по ссылке;

авторизоваться (это можно сделать через КЭП, "Дія. Підпис", BankID);

информацию можно найти в разделе "Моя пенсия".

Напоминаем, некоторые категории украинцев с 1 марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%.

Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.