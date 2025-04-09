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Економіка

Субсидія на комуналку: хто втратить виплати вже з травня

Субсидія на комуналку
Фото: slavdelo.dn.ua | Субсидія на комуналку

Із закінченням опалювального сезону відбудеться перегляд списку одержувачів субсидій. Громадянам України, які отримують допомогу для оплати комунальних послуг, слід уточнити, чи потрібно подати нову заяву до Пенсійного фонду. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.

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Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Опалювальний сезон в Україні закінчується, і настає час оновлення даних про одержувачів субсидій. Більшості українців виплати буде перепризначено автоматично, проте деяким громадянам все ж таки потрібно буде звернутися до Пенсійного фонду.

Це необхідно в таких випадках:

  • у вас змінився майновий стан (наприклад, придбали авто або нерухомість);
  • змінився склад сім'ї або домогосподарства (хтось виписався або прописався).

У подібних ситуаціях необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів з моменту змін — згідно з вимогами закону. Крім того, подання нової заяви обов'язкове, якщо:

  • у вас була субсидія, але вона була нульовою;
  • у квартирі проживає менше людей, ніж зареєстровано;
  • у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • ви орендуєте житло і самі оплачуєте комунальні послуги;
  • сім'я хоче отримати допомогу на скраплений газ або тверде/рідке паливо.

Варто зазначити, якщо встигнути подати заяву в травні або червні, субсидію буде нараховано з початку неопалювального періоду.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.