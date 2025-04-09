Субсидія на комуналку: хто втратить виплати вже з травня

Із закінченням опалювального сезону відбудеться перегляд списку одержувачів субсидій. Громадянам України, які отримують допомогу для оплати комунальних послуг, слід уточнити, чи потрібно подати нову заяву до Пенсійного фонду. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.

Related video

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Опалювальний сезон в Україні закінчується, і настає час оновлення даних про одержувачів субсидій. Більшості українців виплати буде перепризначено автоматично, проте деяким громадянам все ж таки потрібно буде звернутися до Пенсійного фонду.

Це необхідно в таких випадках:

у вас змінився майновий стан (наприклад, придбали авто або нерухомість);

змінився склад сім'ї або домогосподарства (хтось виписався або прописався).

У подібних ситуаціях необхідно повідомити Пенсійний фонд протягом 30 днів з моменту змін — згідно з вимогами закону. Крім того, подання нової заяви обов'язкове, якщо:

у вас була субсидія, але вона була нульовою;

у квартирі проживає менше людей, ніж зареєстровано;

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

ви орендуєте житло і самі оплачуєте комунальні послуги;

сім'я хоче отримати допомогу на скраплений газ або тверде/рідке паливо.

Варто зазначити, якщо встигнути подати заяву в травні або червні, субсидію буде нараховано з початку неопалювального періоду.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.