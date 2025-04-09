Субсидия на коммуналку: кто потеряет выплаты уже с мая

С окончанием отопительного сезона произойдет пересмотр списка получателей субсидий. Гражданам Украины, которые получают помощь для оплаты коммунальных услуг, следует уточнить, требуется ли подать новое заявление в Пенсионный фонд. В большинстве случаев процесс будет осуществляться автоматически, но существуют и исключения.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Отопительный сезон в Украине заканчивается, и наступает время обновления данных о получателях субсидий. Большинству украинцев выплаты будут переназначены автоматически, однако некоторым гражданам все же потребуется обратиться в Пенсионный фонд.

Это необходимо в следующих случаях:

у вас изменилось имущественное положение (например, приобрели авто или недвижимость);

изменился состав семьи или домохозяйства (кто-то выписался или прописался).

В подобных ситуациях необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней с момента изменений — согласно требованиям закона. Кроме того, подача нового заявления обязательна, если:

у вас была субсидия, но она была нулевой;

в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

вы арендуете жилье и сами оплачиваете коммунальные услуги;

семья хочет получить помощь на сжиженный газ или твердое/жидкое топливо.

Стоит отметить, если успеть подать заявление в мае или июне, субсидия будет начислена с начала неотапливаемого периода.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.