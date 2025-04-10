Деякі українці можуть отримати знижки на комуналку: хто має пільги

Попри воєнний стан, українці зобов'язані в повному обсязі оплачувати послуги ЖКГ. У зв'язку з фінансовими труднощами, деякі громадяни можуть зіткнутися з проблемами під час виконання цього зобов'язання. Однак для певних соціальних категорій передбачено пільги від держави.

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Про це йдеться в Пенсійному фонді України.

За словами фахівців Пенсійного фонду України, пенсіонери, які працювали в медичній або фармацевтичній сферах у сільській місцевості, можуть розраховувати на спеціальні пільги. Зокрема, вони мають право на повну компенсацію витрат на житло, опалення та електроенергію в межах соціальних норм, якщо продовжують проживати в сільській місцевості після виходу на пенсію.

Для того, щоб отримати податкову соціальну пільгу у 2025 році, середньомісячний дохід пенсіонера за останні шість місяців не має перевищувати 4 240 грн. Ця сума встановлена як межа для отримання пільги.

Пільга надається на строк один рік, але не пізніше 31 грудня поточного року. Після закінчення цього періоду пільга може бути продовжена автоматично, якщо буде надано актуальну інформацію про доходи. Для призначення пільги з січня 2025 року Пенсійний фонд враховуватиме доходи за третій і четвертий квартали 2024 року.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.