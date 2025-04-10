Некоторые украинцы могут получить скидки на коммуналку: кто имеет льготы

Несмотря на военное положение, украинцы обязаны в полном объеме оплачивать услуги ЖКХ. В связи с финансовыми трудностями, некоторые граждане могут столкнуться с проблемами при выполнении этого обязательства. Однако для определенных социальных категорий предусмотрены льготы от государства.

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Об этом говорится в Пенсионном фонде Украины.

По словам специалистов Пенсионного фонда Украины, пенсионеры, трудившиеся в медицинской или фармацевтической сферах в сельской местности, могут рассчитывать на специальные льготы. В частности, они имеют право на полную компенсацию расходов на жилье, отопление и электроэнергию в рамках социальных норм, если продолжают проживать в сельской местности после выхода на пенсию.

Для того чтобы получить налоговую социальную льготу в 2025 году, среднемесячный доход пенсионера за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 грн. Эта сумма установлена как предел для получения льготы.

Льгота предоставляется на срок один год, но не позже 31 декабря текущего года. По окончании этого периода льгота может быть продлена автоматически, если будет предоставлена актуальная информация о доходах. Для назначения льготы с января 2025 года Пенсионный фонд будет учитывать доходы за третий и четвертый кварталы 2024 года.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.