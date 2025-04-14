Українцям доступна щомісячна допомога в 500 грн на комуналку: деталі

В одному з регіонів надається адресна фінансова допомога для оплати житлово-комунальних послуг. Цей захід підтримки призначений для громадян з інвалідністю.

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Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики однієї з міських рад.

У місті Дніпро надається грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Фінансова підтримка призначена для таких категорій сімей:

де є діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та інвалідність з дитинства);

особи з інвалідністю другої групи з дитинства.

Розмір допомоги становить щомісяця на кожну людину з інвалідністю в сім'ї:

у теплий сезон (з 1 квітня по 31 жовтня) — 500 гривень;

у холодний сезон (з 1 листопада по 31 березня) — 700 гривень.

Грошова допомога надається в безготівковій формі та перераховується комунальним підприємствам міста департаментом соціальної політики. Щоб отримати підтримку на оплату комунальних послуг, необхідно звернутися в управління соціального захисту населення.

Там потрібно написати заяву і надати такі документи:

копію паспорта особи з інвалідністю (копію ID-картки), свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;

довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житлі осіб;

довідку медико-соціальної експертної комісії або інші висновки лікарів;

особовий рахунок з оплати комунальних послуг.

Подавати документи на щомісячну адресну допомогу на комунальні послуги потрібно щороку в січні.

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