Українцям доступна щомісячна допомога в 500 грн на комуналку: деталі
В одному з регіонів надається адресна фінансова допомога для оплати житлово-комунальних послуг. Цей захід підтримки призначений для громадян з інвалідністю.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики однієї з міських рад.
У місті Дніпро надається грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Фінансова підтримка призначена для таких категорій сімей:
- де є діти з інвалідністю;
- особи з інвалідністю першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та інвалідність з дитинства);
- особи з інвалідністю другої групи з дитинства.
Розмір допомоги становить щомісяця на кожну людину з інвалідністю в сім'ї:
- у теплий сезон (з 1 квітня по 31 жовтня) — 500 гривень;
- у холодний сезон (з 1 листопада по 31 березня) — 700 гривень.
Грошова допомога надається в безготівковій формі та перераховується комунальним підприємствам міста департаментом соціальної політики. Щоб отримати підтримку на оплату комунальних послуг, необхідно звернутися в управління соціального захисту населення.
Там потрібно написати заяву і надати такі документи:
- копію паспорта особи з інвалідністю (копію ID-картки), свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;
- довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житлі осіб;
- довідку медико-соціальної експертної комісії або інші висновки лікарів;
- особовий рахунок з оплати комунальних послуг.
Подавати документи на щомісячну адресну допомогу на комунальні послуги потрібно щороку в січні.
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