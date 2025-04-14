Украинцам доступна ежемесячная помощь в 500 грн на коммуналку: детали

В одном из регионов предоставляется адресная финансовая помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта мера поддержки предназначена для граждан с инвалидностью.

Related video

Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной политики одного из городских советов.

В городе Днепр оказывается денежная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Финансовая поддержка предназначена для следующих категорий семей:

где есть дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и инвалидность с детства);

лица с инвалидностью второй группы с детства.

Размер помощи составляет ежемесячно на каждого человека с инвалидностью в семье:

в теплый сезон (с 1 апреля по 31 октября) — 500 гривен;

в холодный сезон (с 1 ноября по 31 марта) — 700 гривен.

Денежная помощь предоставляется в безналичной форме и перечисляется коммунальным предприятиям города департаментом социальной политики. Чтобы получить поддержку на оплату коммунальных услуг, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения.

Там потребуется написать заявление и предоставить следующие документы:

копию паспорта лица с инвалидностью (копию ID-карты), свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;

справку о составе семьи или зарегистрированных в жилье лиц;

справку медико-социальной экспертной комиссии или другие заключения врачей;

лицевой счет по оплате коммунальных услуг.

Подавать документы на ежемесячную адресную помощь на коммунальные услуги нужно ежегодно в январе.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.