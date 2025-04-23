Українці можуть отримувати щомісяця 500 грн на оплату комуналки: деталі

У Дніпрі почали надавати грошові виплати, призначені для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Така підтримка спрямована на допомогу окремим категоріям сімей.

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Про це повідомляє Департамент соціальної політики.

А саме йдеться про:

сім'ї, у яких виховуються діти з інвалідністю;

людей з інвалідністю I групи (з порушеннями зору, психічними захворюваннями, порушеннями опорно-рухового апарату або з інвалідністю з дитинства);

осіб з інвалідністю II групи, які мають такий статус із дитинства.

Щомісячна фінансова підтримка призначається на кожного члена сім'ї з інвалідністю і варіюється залежно від пори року: з квітня по жовтень сума становить 500 гривень, а в опалювальний сезон — з листопада по березень — збільшується до 700 гривень.

Оформлення допомоги необхідно проводити щорічно в січні. Для отримання субсидії на оплату комунальних послуг потрібно звернутися в управління соціального захисту населення, подати відповідну заяву і надати повний пакет необхідних документів:

копію паспорта (або ID-картки) особи з інвалідністю або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;

довідку про склад сім'ї;

медичні висновки або довідку МСЕК;

а також особовий рахунок на оплату ЖКП.

Фінансова допомога надходить у безготівковій формі та перераховується безпосередньо комунальним підприємствам міста через департамент соціальної політики.

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Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.