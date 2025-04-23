Украинцы могут получать ежемесячно 500 грн на оплату коммуналки: детали

В Днепре начали предоставлять денежные выплаты, предназначенные для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Такая поддержка направлена на помощь отдельным категориям семей.

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Об этом сообщает Департамент социальной политики.

А именно речь идет о:

семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

людях с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);

лицах с инвалидностью II группы, которые имеют такой статус с детства.

Ежемесячная финансовая поддержка назначается на каждого члена семьи с инвалидностью и варьируется в зависимости от времени года: с апреля по октябрь сумма составляет 500 гривен, а в отопительный сезон — с ноября по март — увеличивается до 700 гривен.

Оформление помощи необходимо производить ежегодно в январе. Для получения субсидии на оплату коммунальных услуг нужно обратиться в управление социальной защиты населения, подать соответствующее заявление и предоставить полный пакет требуемых документов:

копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;

справку о составе семьи;

медицинские заключения или справку МСЭК;

а также лицевой счет на оплату ЖКУ.

Финансовая помощь поступает в безналичной форме и перечисляется непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.