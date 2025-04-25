Комуналка в Україні дорожчатиме: в НБУ пояснили, коли це станеться

В Україні нині діє частковий мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Однак це обмеження може бути знято через складнощі в енергетичній сфері.

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Про це повідомляє НБУ.

"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть", — повідомляється в Інфляційному звіті НБУ.

Національний банк зазначає, що коригування тарифів у майбутньому може бути викликане, зокрема, необхідністю фіскальної консолідації. Очікується, що зміни стануть помітними вже наступного року.

"Зокрема, передбачається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів із 2026 року", — повідомляє НБУ.

Як вказує НБУ, невизначеність щодо термінів і величини коригування тарифів, є суттєвим ризиком у прогнозі інфляції.

Зазначимо, що на час війни в Україні діє мораторій на підвищення вартості деяких послуг. Йдеться про тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Водночас мораторій не стосується електроенергії та холодної води.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.