Комуналка в Україні дорожчатиме: в НБУ пояснили, коли це станеться
В Україні нині діє частковий мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Однак це обмеження може бути знято через складнощі в енергетичній сфері.
Про це повідомляє НБУ.
"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть", — повідомляється в Інфляційному звіті НБУ.
Національний банк зазначає, що коригування тарифів у майбутньому може бути викликане, зокрема, необхідністю фіскальної консолідації. Очікується, що зміни стануть помітними вже наступного року.
"Зокрема, передбачається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів із 2026 року", — повідомляє НБУ.
Як вказує НБУ, невизначеність щодо термінів і величини коригування тарифів, є суттєвим ризиком у прогнозі інфляції.
Зазначимо, що на час війни в Україні діє мораторій на підвищення вартості деяких послуг. Йдеться про тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Водночас мораторій не стосується електроенергії та холодної води.
Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.
Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.