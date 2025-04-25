Коммуналка в Украине будет дорожать: в НБУ объяснили, когда это произойдет

В Украине в настоящее время действует частичный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Однако это ограничение может быть снято из-за сложностей в энергетической сфере.

Related video

Об этом сообщает НБУ.

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут", – сообщается в Инфляционном отчете НБУ.

Национальный банк отмечает, что корректировка тарифов в будущем может быть вызвана, в том числе, необходимостью фискальной консолидации. Ожидается, что изменения станут заметными уже в следующем году.

"В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", – сообщает НБУ.

Как указывает НБУ, неопределенность относительно сроков и величины корректировки тарифов, является существенным риском в прогнозе инфляции.

Отметим, что на время войны в Украине действует мораторий на повышение стоимости некоторых услуг. Речь идет о тарифах на газ, отопление и горячую воду. В то же время мораторий не касается электроэнергии и холодной воды.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.