Виплати зросли, але не у всіх: хто став отримувати більші пенсії у квітні

У квітні перерахували пенсії для працюючих пенсіонерів. Розмір доплати залежить від стажу та часу, що минув з останнього перерахунку або призначення пенсії.

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Про це повідомляє ПФУ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вказує, що під квітневий перерахунок підпадають виплати 630 тисяч пенсіонерів, які працюють.

Перерахунок зробили для тих, хто після виходу на пенсію продовжував працювати і набрав щонайменше 24 місяці страхового стажу. Для них застосовують найвигідніший варіант перерахунку, з урахуванням додаткового стажу, включаючи дорахунок:

новопридбаного стажу;

або ж дораховують стаж і враховують зарплату після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Перерахунок також можливий для тих, хто після призначення або останнього перегляду пенсії продовжував працювати, але набрав менше 24 місяців стажу — якщо минуло щонайменше два роки з моменту попереднього перерахунку або призначення пенсії.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом Головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.