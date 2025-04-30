Выплаты выросли, но не у всех: кто стал получать большие пенсии в апреле

В апреле пересчитали пенсии для работающих пенсионеров. Размер доплаты зависит от стажа и времени, прошедшего с последнего перерасчета или назначения пенсии.

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Об этом сообщает ПФУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указывает, что под апрельский перерасчет подпадают выплаты 630 тысяч работающих пенсионеров.

Перерасчет сделали для тех, кто после выхода на пенсию продолжал работать и набрал как минимум 24 месяца страхового стажа. Для них применяют самый выгодный вариант перерасчета, с учетом дополнительного стажа, включая досчет:

новоприобретенного стажа;

или же досчитывают стаж и учитывают зарплату после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Перерасчет также возможен для тех, кто после назначения или последнего пересмотра пенсии продолжал работать, но набрал меньше 24 месяцев стажа — если прошло не менее двух лет с момента предыдущего перерасчета или назначения пенсии.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем Главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.